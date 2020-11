Freddy Krueger dans “Stranger Things”? La quatrième saison promet beaucoup | .

Le talentueux et célèbre acteur Robert Englund, icône de la terreur pour sa fantastique performance dans le rôle attachant de Freddy Krueger dans la série “A Nightmare on Elm Street”, rejoindra le casting de la série “Stranger Things” pour sa quatrième et dernière saison, Il a été annoncé par la plateforme à partir d’un communiqué officiel sur ses réseaux sociaux.

Il s’avère que l’emblématique Englund jouera Cantre de Victor, “un homme dérangé et intimidant qui a été admis dans un hôpital psychiatrique après avoir commis un terrible as3sin @ o dans les années 50”, tel était littéralement le message que la plateforme indiquait à partir de la notice.

La signature d’Englund est un étonnement pour les adeptes de cette série, ainsi qu’une sorte de lettre d’amour aux classiques du genre des années 80, en plus, on sait bien que, depuis la première de la série en 2016, elle a été devenir plus qu’un phénomène mondial, avec plus de 65 prix et 175 nominations, en plus d’être l’un des plus vus des Netflix, ce qui en fait le favori de nombreux utilisateurs à travers le monde.

Vous pourriez également être intéressé: pour cette raison, Stranger Things est le meilleur de la série Netflix

Nous pensons qu’il est important de mentionner que, Robert est un acteur, doubleur, chanteur et réalisateur américain, surtout connu pour avoir joué le célèbre feuilleton fictif as3s1no, Freddy Krueger, dans la série de films «A Nightmare on Elm Street».

En raison de son jeu et de sa prestation impeccables, Englund a reçu deux nominations aux Saturn Awards dans la catégorie du meilleur acteur de soutien pour 1987 “A Nightmare on Elm Street 3: The Dream Warriors” et aussi pour “A Nightmare on Elm Street 4: Le maître du rêve »en 1988.

Englund a fait plus d’une centaine d’apparitions au cinéma et à la télévision, donc les internautes qui ont remarqué cette nouvelle mise à jour concernant le casting de la dernière saison de la célèbre série, sont plus qu’heureux que cet acteur emblématique rejoigne le casting de l’histoire, qui promet d’être le meilleur divertissement pour atteindre nos écrans.

Aux côtés de l’acteur californien, sept autres nouveaux acteurs sont incorporés pour la quatrième saison tant attendue, actuellement en production sont des célébrités de la nature de: Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko et Tom Wlaschiha.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De son côté, Campbell Bower jouera Peter Ballard, un homme attentionné qui travaille comme assistant dans un hôpital psychiatrique, qui, fatigué de la brutalité qu’il voit jour après jour, doit enfin prendre position.

De même, Eduardo Franco jouera Argyle, le nouveau meilleur ami de Jonathan, un “stoner” qui aime s’amuser et qui se targue de livrer de délicieuses pizzas à Surfer Boy Pizza, Joseph Quinn jouera Eddie Munson, un audacieux metalhead des années 80 qui Il dirige le Hellfire Club, le club officiel de D&D de Hawkins High. Détesté par ceux qui ne le comprennent pas, et aimé par ceux qui le comprennent, Eddie se retrouvera à l’épicentre terrifiant du mystère de cette saison.

Sherman Augustus jouera le lieutenant-colonel Sullivan. Un homme intelligent et sensé qui croit savoir comment arrêter le mal à Hawkins une fois pour toutes.

Mason Dye jouera Jason Carver, un gars qui semble tout avoir – il est beau, riche, une star du sport, et il sort avec la fille la plus populaire de l’école, mais alors qu’un nouveau mal menace Hawkins, le Le monde parfait de Jason commence à s’effondrer.

Enfin, Nikola Djuricko jouera Yuri, un contrebandier russe imprévisible qui aime les mauvaises blagues, l’argent et le beurre de cacahuète.

On ne peut plus attendre, on a besoin des nouveaux chapitres de la série à succès, si avant on ne pouvait pas avec l’émotion, maintenant, quand on découvre l’incroyable nouveau casting, on est sur le point d’exploser.

Malheureusement, nous n’avons toujours pas de date fixée pour la première de la quatrième saison de “Stranger Things”, mais nous vous assurons que lorsque nous aurons l’information, nous vous en informerons dès que possible.