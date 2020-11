Un délicieux dessert de saison idéal à déguster au dîner de Thanksgiving. Ce bonbon aux fruits au piloncillo sera votre préféré après l’avoir essayé.

Pour préparer ce délicieux bonbon aux fruits avec de la cassonade, vous avez besoin des ingrédients suivants

8 tasses d’eau (1 litre)

450 gr de piloncillo. (16 onces)

1 tasse de sucre

2 bâtons de cannelle

2 cuillères à soupe d’extrait de vanille.

3 patates douces, pelées et coupées en quartiers.

1 citrouille pelée et coupée en quartiers.

5 goyaves coupées en deux

10 figues.

Préparation:

Dans une casserole moyenne à feu moyen, ajoutez l’eau, la cassonade, le sucre et la cannelle. Remuez très bien jusqu’à ce que le piloncillo se dissolve. Ce sera le sirop des fruits. Ajouter tous les fruits au sirop maison et laisser mijoter. Au fur et à mesure de la cuisson, ils sont retirés pour éviter qu’ils ne se désagrègent.Lorsque tous les fruits ont fini de cuire, retirez le sirop du feu et laissez-le refroidir un peu.Rangez les fruits dans le sirop, couvrez un peu et laissez reposer jusqu’au moment de servir, Prêt à en profiter.

