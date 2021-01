T

L’indice FTSE 100 devait baisser aujourd’hui, les investisseurs européens craignant de nouveaux verrouillages de Covid qui freineraient les économies et les bénéfices des entreprises de la région.

Alors que le Portugal est devenu le pays le plus infecté au monde par le virus par habitant, les investisseurs se réveillent avec les conséquences horribles de la nouvelle variante du Kent, après l’avoir vu déclencher d’énormes flambées de cas au Royaume-Uni, puis en Irlande.

Les scènes d’émeutes aux Pays-Bas à propos des verrouillages ont alimenté davantage les baisses sur les actions européennes, les principales actions du Royaume-Uni et de l’UE se préparant à un début de négociation en sourdine.

Le FTSE -100 a été appelé en baisse de 20 points à 6640 par les traders IG Index avec des baisses similaires enregistrées sur CMC Markets. Ces derniers appelaient le Dax en Allemagne en baisse de 11 à 13860 et le CAC-40 en France en hausse de 5 à 5528.

Ces petits mouvements pouvaient toujours virer en territoire positif ou négatif au moment du début des transactions, mais étaient des indications claires de la prudence des investisseurs. Hier, les marchés ont gagné après trois baisses consécutives.

Wall Street a eu une session assez plate – ce qui signifie qu’elle est restée près de records. Après la fermeture du marché, Microsoft a publié des chiffres de bénéfices à succès, brisant les attentes à Wall Street alors que ses technologies Intelligent Cloud AI et son logiciel d’hébergement Web Azure ont enregistré une forte augmentation des revenus des entreprises.

L’analyste de CMC Markets, Michael Hewson, a déclaré que “lève la barre” pour les bénéfices d’Apple et de Facebook plus tard dans la journée.

L’Asie a été soulevée par l’humeur de Microsoft ce matin, mais les problèmes de Covid en Europe semblent susceptibles de l’emporter sur cela.

La question qui préoccupe beaucoup de gens est de savoir si le déchaînement des actions technologiques américaines peut se poursuivre aux niveaux actuels. Alimentés par une vague d’investisseurs de détail, ainsi que par des fondamentaux tels que la politique monétaire ultra-facile de la Réserve fédérale, les marchés sont en plein essor.

On craint qu’ils minimisent considérablement l’impact de Covid dans le pays. Alors que le nombre de cas diminue actuellement, de nouveaux cas de la version agressive du virus Kent ont été trouvés dans plusieurs États.

Compte tenu du chaos qu’il a suscité au Royaume-Uni, en Irlande et maintenant au Portugal, et de la peur qu’il a suscitée dans le reste de l’Europe, les baissiers craignent que les États-Unis ne se retrouvent dans quelques mois beaucoup plus difficiles que les marchés ne négocient.

Aujourd’hui voit la première réunion de la Réserve fédérale en 2021, avec tous les investisseurs en attente d’informations sur le point de vue des responsables de la politique monétaire sur les perspectives américaines. Lors de la dernière réunion, ils étaient légèrement plus optimistes quant au PIB américain et au chômage à moyen terme, même si des inquiétudes subsistaient quant à des perspectives plus proches.

Depuis la réunion de décembre, certains membres semblent être devenus plus belliqueux, ce qui a laissé certains économistes craindre une décision prématurée de mettre fin à la politique monétaire facile qui a maintenu les entreprises à flot pendant la pandémie. Les souvenirs de la dernière tentative de resserrement feront sans aucun doute partie de la conversation – le soi-disant «taper tantrum» qui a écrasé les marchés – est susceptible d’empêcher un tel mouvement.

Le directeur général d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a répondu hier soir de manière convaincante aux plaintes les plus absurdes de certains décideurs politiques européens concernant le déploiement du vaccin Oxford hier soir.

Soriot a critiqué le fait qu’Astra profitait en refusant à l’UE ses vaccins dus, rappelant au monde entier qu’elle opère sur une base à but non lucratif. Il a déclaré que les retards dans la production du vaccin pour l’UE étaient simplement dus au fait que le bloc avait été trois mois plus tard que le Royaume-Uni pour le commander. À cette époque, cela avait corrigé les éventuels problèmes de la chaîne d’approvisionnement au Royaume-Uni, a-t-il insisté.

Il a également répété le refus vigoureux d’Astra des rapports de journaux allemands affirmant que le vaccin n’avait que 8% d’efficacité chez les patients plus âgés. L’histoire est manifestement fausse et fournit un carburant dangereux aux anti-vaxxers, mais le journal Handelsblatt semble refuser de descendre.

Les actions de Rolls-Royce pourraient être définies pour un mini-rebond alors que les chasseurs de bonnes affaires commencent à acheter après les fortes chutes d’hier qui ont suivi son alerte sur les nouvelles restrictions de voyage aérien. Le constructeur de moteurs aéronautiques a averti hier qu’il serait touché par la réduction du nombre de vols car il tire une grande partie de ses bénéfices de l’entretien des avions après un certain nombre d’heures de vol. L’action a récupéré en partie des ventes massives d’hier matin, mais continuera d’attirer certains investisseurs.