T

Le FTSE 100 devait ouvrir à plat aujourd’hui après que Boris Johnson et son homologue de l’UE Ursula von der Leyen n’aient pas fait de progrès substantiels dans les négociations sur le Brexit hier soir.

Alors que leur dîner de pétoncles et de turbot était apparemment savoureux, il n’a pas réussi à huiler les roues sur les accords sur les quotas de pêche, l’égalité des chances ou bien d’autres choses.

“Pas une lueur de progrès” a été le verdict d’un responsable britannique, bien que von der Leyen ait déclaré qu’il y avait “une discussion animée et intéressante”.

Les deux parties prendront une décision d’ici la fin du week-end, a-t-elle déclaré. Les responsables ont informé que dimanche serait le moment critique.

Les marchés sont de plus en plus habitués aux hauts et aux bas des pourparlers, bien que les commerçants qui, même la semaine dernière, étaient convaincus qu’une sorte d’accord serait conclu commencent à vaciller, même si la majorité pense toujours qu’un accord de dernière minute sera conclu. .

La Banque centrale européenne se réunira plus tard dans la journée et la perspective de l’absence d’accord sera au premier plan dans leurs esprits alors qu’ils sont aux prises avec des économies déjà affaiblies par Covid et un système bancaire toujours criblé de créances irrécouvrables de la crise grecque.

En juin, la BCE a étendu son programme de QE en cas de pandémie de 750 milliards d’euros à 1,35 billion d’euros, mais la situation de Covid n’a fait que s’aggraver alors que la deuxième vague a déclenché de nouveaux verrouillages qui devraient se propager dans la nouvelle année.

Il pourrait aujourd’hui étendre le programme ou ajouter environ 500 millions d’euros supplémentaires, mais tout autre risque de se heurter à l’opposition des faucons de la région, ont déclaré les économistes de CMC Markets.

Un autre problème pour la BCE est la hausse de l’euro, qui n’aide pas ses exportateurs. Ayant déjà franchi 1,2000 $, il pourrait bientôt atteindre 1,2500 $.

Au Royaume-Uni, les données industrielles et manufacturières d’octobre donneront un autre aperçu de ce qui a été une image assez positive ces derniers mois, avec l’espoir d’une amélioration de 0,3%.

Les données mensuelles du PIB devraient afficher une hausse de 0,4% pour octobre et une moyenne mobile sur trois mois de 10,1%, contre 15,5% auparavant.

Les traders de l’indice IG prévoyaient une hausse de 1,5 point à 6576 avant l’ouverture du marché, mais avec un si petit mouvement, cela pourrait facilement basculer au moment où le trading réel commence.

Les nouvelles sur les fusions et acquisitions et les introductions en bourse se sont poursuivies à un rythme soutenu, ajoutant un soutien aux cours des actions. Du jour au lendemain, le géant de la livraison de repas Doordash a flotté aux États-Unis et a connu un bond de 84% le premier jour.

Cela augure bien pour l’introduction en bourse de Deliveroo l’année prochaine et, aux États-Unis, le flottant de 42 milliards de dollars d’Airbnb plus tard dans la journée.

La vente de G4S à Allied Universal à 245 pence par action pourrait profiter à plus de personnes que les actionnaires de la société de sécurité.

Le Times a rapporté qu’Allied vendrait bientôt ses contrats gouvernementaux tels que les prisons privées, les centres d’immigration et les opérations d’étiquetage des délinquants.

Chacun serait tentant pour Serco, dont les actions pourraient répondre aujourd’hui.

La débâcle minière australienne de Rio Tinto continue de ternir sa réputation.

en relation

L’entreprise a détruit un site d’abri sous roche sacré pour les groupes autochtones dans une décision lamentable qui a coûté son travail au directeur général.

Une enquête parlementaire australienne a ordonné aujourd’hui à l’entreprise de la reconstruire et de négocier un programme de restitution. “Rio connaissait la valeur de ce qu’ils détruisaient mais l’a fait sauter de toute façon”, a déclaré le comité parlementaire.

Le voyagiste Tui a déclaré qu’il avait étendu son plan d’économies de coûts à 400 millions d’euros et que la demande de vacances augmentait avec 50% de ses vacances de mai 2021 déjà réservées. Les réservations d’été pour l’année prochaine sont en hausse de 3% sur cette étape en 2019, ce qui est de bon augure pour l’industrie du tourisme, même si le groupe a enregistré une perte de 3 milliards d’euros pour 2020 contre un bénéfice de 893,5 millions d’euros en 2019.

Les perspectives positives pourraient l’emporter dans l’esprit des traders sur ce qui allait toujours être les bénéfices d’une année lamentable.