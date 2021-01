La gueule de bois à l’inauguration a commencé à se manifester jeudi alors que les solides gains consécutifs à la prestation de serment du nouveau président américain Joe Biden se sont effondrés.

Le FTSE 100 a clôturé la journée en baisse de 24,97 points, soit 0,37%, à 6715,42.

Les têtes douloureuses n’ont pas non plus été aidées par une mise à jour terne de la Banque centrale européenne, où les taux d’intérêt et d’autres mesures de relance sont restés inchangés.

Sur les marchés des devises, les espoirs concernant le déploiement du vaccin au Royaume-Uni ont aidé la livre à atteindre des sommets de 32 mois et de huit mois respectivement contre le dollar et l’euro.

En Europe, l’allemand Dax 30 a clôturé en hausse de 0,05% et le français Cac 40 a clôturé en baisse de 0,67%.

La livre a augmenté de 0,43% par rapport au dollar à 1,371 et de 0,14% par rapport à l’euro à 1,295 alors que les marchés se fermaient.

Dans l’actualité de l’entreprise, le FTSE 100 a porté à six le nombre de femmes occupant les postes les plus élevés alors qu’Entain, la société de jeux derrière Ladbrokes et Coral, a annoncé que sa nouvelle directrice générale serait Jette Nygaard-Anderson.

Elle remplace Shay Segev 10 jours seulement après son départ et quelques jours après que le prétendant MGM Resorts se soit retiré d’une offre de plus de 8 milliards de livres sterling pour l’entreprise.

Les actions ont clôturé 8p à 1278p.

Pets at Home a poursuivi sa forte progression pendant la pandémie, le boom des propriétaires d’animaux ayant profité au détaillant. Les patrons ont révélé que les ventes à périmètre constant avaient augmenté de 17,5% au troisième trimestre, avec une hausse de 19,3% le mois dernier.

Les actionnaires ont apprécié les dernières nouvelles, les actions clôturant 8,8p à 412p.

Activité de logiciels comptables FTSE 100 Sage a vu ses ventes augmenter grâce à une forte croissance de son activité d’abonnement. Les revenus ont augmenté de 1,4% au cours des trois derniers mois de 2020 pour atteindre 447 millions de livres sterling, la croissance devant s’accélérer au fil de l’année.

Les plus gros élévateurs du FTSE 100 étaient Sage en hausse de 28,2p à 601,2p; Just Eat Takeaway jusqu’à 390p à 8400p; Ocado jusqu’à 103p à 2675p; Aveva en hausse de 113p à 3893p et Auto Trader de 16,6p à 583,6p.

Les plus gros baisses ont été Rolls-Royce en baisse de 4,1p à 103,3p; BP en baisse de 9,5p à 293,35p; IAG en baisse de 4,9p à 156,95p; Les actions de Royal Dutch Shell B en baisse de 41,2p à 1376,8p et les actions de Royal Dutch Shell A de 40,2p à 1436,8p.