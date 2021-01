W

Bienvenue sur notre blog en direct FTSE qui rapporte et évalue les dernières nouvelles au fur et à mesure.

Points clés

Le FTSE 100 s’apprête à ouvrir un total de 30 points à 6750CBI appelle le chancelier à prolonger son congé, soulagement des taux

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1611038726

Rose rose rose rose rose lune

La ruée vers l’or des gros investisseurs qui achètent le catalogue arrière des artistes musicaux se poursuit aujourd’hui avec la nouvelle que Blue Raincoat Music Publishing a signé un accord avec la succession de Nick Drake, l’artiste dont les albums comme Five Leaves Left, Bryter Later et Pink Moon ont inspiré les goûts de Radiohead, REM et Paul Weller.

Blue Raincoat a signé un contrat d’édition mondial pour le catalogue que Drake a construit au cours de sa courte vie. Il est mort en 1974 à l’âge de 26 ans et n’est devenu mondialement célèbre qu’après sa mort. Plus récemment, une publicité télévisée de Volkswagen utilisant Pink Moon a suscité un nouvel intérêt pour sa musique.

Sa sœur, l’acteur Gabrielle Drake, a passé près de 50 ans à protéger son héritage. Elle a dit: «En son absence totale, je me suis si souvent demandé quoi faire. Mais de temps en temps, c’est comme s’il me donnait un coup de coude et disait: «c’est vrai». Tel a été le cas avec Blue Rainbow.

Blue Rainbow est une maison de disques fondée en 2014 par des personnalités de l’industrie Jeremy Lascelles et Robin Millar. Ils se sont lancés dans l’édition musicale dans une joint-venture avec la société indépendante Reservoir Media en 2019.

1611037704

CBI appelle à une permission – Rishi envisage un raid fiscal

Rishi Sunak se dirige vers un affrontement avec les entreprises en prévoyant une augmentation de l’impôt sur les sociétés.

La chancelière veut commencer à combler le déficit de plus de 400 milliards de livres sterling du budget en 2020-2021 et estime que des augmentations substantielles supérieures aux 19% actuels laisseraient le Royaume-Uni plus compétitif que l’UE.

Pendant ce temps, la CBI l’a exhorté à prolonger son congé au-delà de juin pour les entreprises touchées par Covid, et lui a demandé de signaler maintenant que l’allégement de la TVA et des taux commerciaux sera prolongé.

1611037659

Mickey Mouse contre le roi tigre

Les numéros de Netflix plus tard seront plus surveillés que par le passé, compte tenu du succès du nouveau service rival de Disney.

Les investisseurs veulent savoir s’il a réussi à continuer à attirer de nouveaux clients aussi vite qu’auparavant, le nouveau concurrent brise toutes les attentes concernant les nouveaux abonnés.

Netflix a également augmenté les prix dans certains territoires pour les services haut de gamme, de sorte que les analystes voudront savoir si cela a nui à la croissance des ventes.

1611037601

Les frais d’expédition en Chine atteignent des niveaux records

Il s’agissait d’abord de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, puis du Brexit, maintenant les fabricants européens sont confrontés à une pénurie de conteneurs vides, ce qui augmente le coût d’expédition des marchandises depuis la Chine.

Les prix des marchandises expédiées de Chine vers l’Europe ont plus que triplé au cours des huit dernières semaines, atteignant des niveaux records, selon le Financial Times.

La demande a plongé pendant la pandémie alors que les économies européennes entraient en récession, mais maintenant cela s’est rétabli, et l’offre de conteneurs disponibles n’a pas réussi à suivre.

1611037537

Nous partons tous en vacances d’été?

Les réservations de vacances pour EasyJet sont en hausse, en hausse de 250% par rapport à il y a un an, alors que les clients anticipent un été sans Covid.

Les actions du groupe ont fortement chuté hier en raison des dernières interdictions de voyager, mais les gens regardent clairement la situation actuelle.