L

Dernières nouvelles et analyses de la journée par l’équipe de Standard’s City.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1611214892

Unilever peaufine son image

Unilever, le géant du savon Dove, a cherché aujourd’hui à raffermir ses références en tant que «bon citoyen» en mettant en œuvre une série d’engagements visant à améliorer les conditions de travail du personnel de sa chaîne d’approvisionnement.

Le groupe a déclaré que d’ici 2030, toutes les personnes fournissant directement des biens et des services à Unilever gagneront au moins un salaire décent ou un revenu.

Il dépensera également 2 milliards d’euros par an avec des fournisseurs détenus et gérés par des minorités ethniques et d’autres groupes divers d’ici 2025.

1611214614

Fais de beaux rêves pour Eve Sleep alors que les ventes s’améliorent

Eve Sleep a déclaré qu’elle était sortie de 2020 en bien meilleure forme qu’elle n’était entrée dans l’année, le vendeur de matelas en ligne étant stimulé par le passage au commerce électronique pendant les verrouillages.

La société cotée à l’AIM, qui vend également des couettes et des oreillers, a déclaré que son chiffre d’affaires s’était amélioré de 6% à 25,2 millions de livres sterling en décembre, grâce à une croissance de 18% au second semestre.

Il a signalé des échanges record au cours de la période du Black Friday et de la première semaine des ventes du lendemain de Noël. Il a également réduit les pertes au cours de l’année.

Eve Sleep a déclaré: “L’entreprise a sans aucun doute bénéficié de la force accélérée et actuelle de la catégorie des articles ménagers en raison de la pandémie.”

Cheryl Calverley, directrice générale d’eve Sleep, a déclaré: «Nous avons dépassé nos attentes financières pour 2020, qui ont été soulevées deux fois au cours de l’année, élargi nos gammes de produits, ouvert de nouveaux canaux de vente, accru la notoriété, la présence et la reconnaissance de la marque, avec le gain de le qui? récompenses et amélioré la solidité et la résilience de nos plateformes technologiques, logistiques et opérationnelles. »

1611214538

Sage atteint les nuages

Le trading du groupe de logiciels de comptabilité Sage est conforme aux prévisions alors qu’il pousse à davantage de services cloud pour les clients.

Les revenus récurrents sont en hausse de 4,7% au premier trimestre de son exercice, une mesure clé dans le groupe qui cherche à amener les clients à souscrire des abonnements afin de bénéficier de revenus réguliers.

Un total de 68% des clients sont désormais abonnés, a-t-il déclaré.

1611214200

Tate & Lyle recrute un nouveau directeur financier

Tate & Lyle a comblé aujourd’hui le trou dans la salle de conférence laissé par le départ du directeur financier Imran Nawaz pour Tesco.

Il s’agit de Vivid Sehgal, qui était directeur financier de Delphi Technologies jusqu’à son rachat l’année dernière.

Sehgal prend ses fonctions de directeur financier le 1er mai.

Il a précédemment travaillé chez LivaNova, une société de technologie médicale, et Allergan, Gillette et GlaxoSmithKline.

1611214009

Pets At Home enregistre une hausse des ventes au troisième trimestre

Pets At Home a enregistré des ventes plus élevées pour le troisième trimestre et a vu une forte adhésion des clients à son club pour chiots et chaton.

Le détaillant FTSE 250, dirigé par Peter Pritchard, est classé comme un détaillant «essentiel» et a donc pu garder des succursales ouvertes lors des récents verrouillages.

Au cours des 12 semaines précédant le 31 décembre, le chiffre d’affaires total a augmenté de 18% à 302 millions de livres sterling, avec une croissance des ventes comparable de 17,6%.

Il a connu une croissance dans les magasins, en ligne et dans sa division vétérinaire.

L’entreprise a ajouté que le nombre de membres du club pour chiots et chaton avait augmenté de 47,2% au cours de la période. C’est un service gratuit pour les nouveaux propriétaires d’animaux, qui comprend des conseils et des offres.

Pets At Home a maintenu ses perspectives pour l’année complète et prévoit un bénéfice avant impôts sous-jacent d’au moins 77 millions de livres sterling.

1611213921

Jette prend les rênes d’Entain

Parallèlement à une série de chiffres de trading pour le quatrième trimestre et 2020 dans son ensemble, Entain vient de confirmer que Jette Nygaard-Andersen, directrice non exécutive du géant du jeu, deviendra directrice générale.

Elle succède à Shay Segev, qui a démissionné au milieu de la brève bataille pour la prise de contrôle avec MGM pour un travail coûteux à la tête du groupe de streaming sportif DAZN.

Segev quitte aujourd’hui ses fonctions de réalisateur mais restera disponible jusqu’au 8 juillet pour l’aider dans sa transition.

1611213174

Entain monter haut

Le géant du jeu Coral-to-Ladbrokes, Entain, rapporte aujourd’hui une augmentation de ses revenus quelques jours seulement après avoir rejeté une offre publique d’achat de 8 milliards de livres sterling de MGM, aux États-Unis.

Le groupe connaît une énorme augmentation de ses revenus en provenance des États-Unis, où la déréglementation des paris sportifs donne un énorme coup de pouce aux opérateurs là-bas.

MGM est le partenaire d’Entain dans le pays et souhaitait racheter Entain pour capitaliser sur les opportunités que sa technologie y offre en concurrence avec le propriétaire de Paddy Power Flutter, le rival d’Entain coté à Londres. L’année dernière, le rival de MGM, Caesers Entertainment, a acheté le britannique William Hill pour 2,9 milliards de livres sterling.

La déclaration commerciale d’Entain a souligné aujourd’hui pourquoi sa direction pensait que l’offre de MGM était trop faible.

Les revenus nets des jeux en ligne pour l’année entière ont bondi de 27%, le dernier trimestre de l’année bondissant de 41% – son 20e trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de la NGR en ligne.

La joint-venture BetMGM a vu ses revenus en ligne augmenter de plus de 130% sur l’année.