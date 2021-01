B

Points clés

Le FTSE ouvre 10,43 points à 6725,28 le “ lundi bleu ” alors que la pandémie frappe le Royaume-Uni Nouvelles restrictions à la frontière en place pour arrêter la propagation des souches mutantes US en alerte avec 48 heures avant l’inauguration de Joe Biden L’économie chinoise en hausse de 6,5% au quatrième trimestre, en croissance de 2,3% en 2020 diapositives, les marchés américains ferment pour la journée MLK

Mises à jour en direct

Begbies Traynor, dont le siège est à Manchester, a dépensé près de 21 millions de livres sterling sur une nouvelle société d’insolvabilité, ajoutant ses premiers bureaux offshore.

Le spécialiste de la restructuration d’entreprise a déclaré qu’il paierait jusqu’à 20,8 millions de livres sterling pour CVR Global, un spécialiste de l’insolvabilité spécialisé dans le sud de l’Angleterre.

“L’acquisition de CVR est notre plus grande acquisition d’insolvabilité à ce jour et devrait immédiatement améliorer les bénéfices”, a déclaré Ric Traynor, président exécutif de Begbies Traynor.

«L’augmentation de l’échelle et des capacités laisse le groupe bien placé pour accroître sa part de marché et continuer à accroître ses revenus de reprise d’activité et de conseil financier.»

L’accord ajoutera les tout premiers bureaux à l’étranger de Begbies, car il aura accès aux sites offshore de CVR à Gibraltar, Jersey, Chypre et les îles Vierges britanniques.

CVR a également une pratique importante en matière d’insolvabilité et un solide côté de la juricomptabilité, a déclaré Babies dans un communiqué à la Bourse de Londres lundi.

Les 90 partenaires et employés de la société rejoindront les bureaux et les équipes de Begbies dans le sud de l’Angleterre et opéreront sous les marques Begbies Traynor et BTG Advisory.

Au cours de son dernier exercice, CVR a réalisé un chiffre d’affaires de 9,5 millions de livres sterling et le bénéfice avant impôts normalisé a atteint 1,2 million de livres sterling. L’acquisition devrait apporter des synergies opérationnelles d’au moins 750000 £ par an

1610959040

L’effet rouge à lèvres

La société de cosmétiques Warpaint est sur la bonne voie pour enregistrer des ventes annuelles meilleures que prévu, a-t-il déclaré aujourd’hui.

La société cotée à l’AIM, qui possède la marque W7, qui est approvisionnée par des détaillants, dont Wilko, s’attend à ce que les ventes de 2020 ne soient pas inférieures à 40 millions de livres sterling. Il avait auparavant guidé au moins 37 millions de livres sterling.

Il a eu des échanges meilleurs que prévu au second semestre.

Warpaint a ajouté qu’après les ventes initiales réussies d’une gamme de 15 produits cosmétiques W7 dans 209 magasins Tesco Express à partir de novembre, ces produits seront désormais stockés dans 469 autres magasins Tesco Express à partir de la fin de février 2021.

1610958949

Dr Marten lance son introduction en bourse

Dr Martens pourrait être coté à la Bourse de Londres d’ici le début du mois prochain et espère être inclus dans un indice FTSE, a annoncé lundi l’entreprise.

L’entreprise de chaussures a confirmé son intention de lancer une offre publique initiale (IPO), un processus que les entreprises doivent suivre lorsque leurs actions commencent à être négociées.

Le propriétaire actuel du capital-investissement de Dr Martens vendra une partie de ses actions dans l’introduction en bourse.

Environ un quart des actions de la société devraient être négociées publiquement après le flottant, et Dr Martens «s’attend à ce qu’elle soit éligible à l’inclusion dans les indices FTSE UK».

Il a déclaré: «Le prix de l’offre finale en ce qui concerne l’offre sera déterminé à la suite d’un processus de constitution de livre, l’admission étant actuellement prévue pour début février 2021.»

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, HSBC, BofA Securities, RBC Capital Markets et Lazard ont tous été embauchés pour aider à l’introduction en bourse.

1610956584

Keywords nomme un nouveau directeur de l’exploitation

La société de services de jeux vidéo cotée à l’AIM, Keywords Studios, a nommé Sonia Lashand Sedler au conseil d’administration en tant que directrice de l’exploitation.

Elle travaillera aux côtés du patron et du chef des finances et assumera la responsabilité de la gestion opérationnelle quotidienne de l’entreprise. Cette nomination intervient à une période chargée pour le cabinet: il vient de réaliser deux acquisitions.

Mots-clés a déclaré que Lashand Sedler a 20 ans d’expérience dans le développement d’entreprises à l’échelle internationale à travers des postes de direction, plus récemment en tant que responsable mondial des services gérés et de la stratégie bancaire chez Diebold Nixdorf, un groupe de technologie de détail et de banque.

Keywords fournit une gamme de services, tels que les tests et le marketing.

1610954724

Rutherford Health lance une ronde de financement

Rutherford Health, l’entreprise de traitement du cancer, qui était le plus gros investissement dans le fonds malheureux Patient Capital de Neil Woodford, a déclaré qu’elle devrait lever davantage de fonds au cours du trimestre en cours.

Anciennement connu sous le nom de Proton Partners, Rutherford a levé 100 millions de livres sterling auprès de Woodford après avoir été introduit sur la bourse NEX en 2019.

Ses actions sont illiquides et restent principalement détenues par le Patient Capital Trust, maintenant connu sous le nom de Schroder UK Public Trust depuis que Woodford a été dépouillé du contrat de gestion et que Schroders l’a repris.

Il a déclaré aujourd’hui que Covid 19 avait permis d’augmenter les listes d’attente pour les biopsies, les diagnostics et la chirurgie du cancer.

«La Société s’attend à une augmentation significative de ses revenus et du nombre de patients au cours des prochains mois suite aux contrats attribués par le NHS et à un solide pipeline de recrutement d’oncologues formés à la thérapie par faisceaux de protons.»

Mais elle a besoin de nouvelles sources de financement «pour soutenir la croissance rapide de l’entreprise», a-t-elle admis, «et espère qu’elle devra le faire au premier trimestre».

«Celles-ci incluent, mais sans s’y limiter, le refinancement de la dette, les accords de vente et de cession-bail et une levée de fonds en actions potentiellement associée à une admission à l’AIM. La Société informera les actionnaires en temps voulu, le cas échéant. »

1610954692

Le patron du groupe Andrew Sykes prend congé

La société de location HEAT, Andrews Sykes Group, a déclaré aujourd’hui que le directeur général Paul Wood prenait un congé en raison de problèmes de santé.

Carl Webb a été nommé pour assumer les responsabilités quotidiennes de Wood.

Jean-Jacques Murray, vice-président d’Andrews Sykes, a déclaré:

“Le Conseil et tous ses collègues souhaitent à Paul un rétablissement rapide et complet et attendent avec impatience de le retrouver dans l’entreprise. Le groupe est solide et le Conseil a toute confiance dans la force de l’équipe de direction dirigée par Carl Webb. ”

Andrews Sykes existe depuis 1857 et a son siège à Wolverhampton.

Elle assure la location d’équipements de chauffage et de refroidissement et a participé à la construction du Millennium Dome en 1999.