FTSE s’ouvre[alorsquelemonderegardel’Amérique[asworldwatchesAmerica

Des échanges record à Wall Street et 2 milliards de dollars supplémentaires de relance en cours de route signifient qu’il y a rarement eu un contexte de marché plus dramatique pour une cérémonie d’inauguration américaine.

L’entrée de Joe Biden à la Maison Blanche cet après-midi s’accompagne de l’indice Dow Jones Industrial Average et S&P 500 près de records, mais avec des investisseurs de plus en plus énervés quant aux changements qui s’annoncent pour les entreprises américaines au cours des quatre prochaines années.

La question la plus urgente concerne la question «qui va payer pour tout cela», en particulier après que la nouvelle secrétaire au Trésor Janet Yellen s’est engagée hier soir à «agir en grand» pour aider l’économie américaine à se reconstruire à partir du coronavirus.

Ses commentaires ont donné un coup de fouet aux prix du pétrole et du gaz, mais en général, les investisseurs américains étaient plus concentrés sur les derniers versements de la saison des résultats du quatrième trimestre après que Goldman Sachs, Bank of America et Netflix aient aidé Wall Street à terminer l’ère Trump sur le devant de la scène.

À Londres, l’indice FTSE 100 a grimpé de 18,80 points à 6 731,75 alors que l’indice de référence britannique a poursuivi son record de sous-performance par rapport aux États-Unis.

L’analyste de Markets.com, Neil Wilson, a déclaré: “Il semble que les investisseurs remuent le jeu, alternent entre les secteurs avant le prochain grand mouvement pour le marché plus large.”

Parmi les faits saillants du vol, citons une reprise de 2% pour Ladbrokes et la société Sportingbet Entain, après avoir chuté de 12% hier à la suite de la chute de MGM Resorts.

Il y a eu beaucoup plus d’action sur le cours de l’action dans l’indice FTSE 250, qui a bondi de près de 1% ou 196,73 points à 20 798,89. Royal Mail, en hausse de 12,2p à 402,3p, après que la Deutsche Bank ait introduit une recommandation «d’achat» et relevé son objectif de prix à 550p, a été la principale source de hausse.

Diploma, dont les scellés et les composants sont utilisés dans la machinerie lourde, a également bondi de 80p à 2212p après avoir livré une mise à jour rassurante sur les échanges récents.

Ailleurs, les actions du groupe de construction Galliford Try ont bondi de 6,8p à 136,8p, prévoyant un retour à la rentabilité et une reprise des paiements de dividendes avec des résultats semestriels en mars. Son travail dans le secteur public et réglementé signifie qu’il devrait être bien placé pour bénéficier de l’augmentation des dépenses d’infrastructure du gouvernement.

La société de logistique Wincanton, qui a bondi de 35p à 307p, car les niveaux en plein essor du travail numérique et d’exécution électronique signifient que les bénéfices seront nettement supérieurs aux prévisions de la ville.