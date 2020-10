Si vous n’avez jamais utilisé le service de télévision sur Internet PlayStation Vue maintenant fermé de Sony, vous ne connaissez probablement pas l’une de ses meilleures fonctionnalités: le multiview. PS Vue vous permettait de regarder plusieurs chaînes à l’écran à la fois, ce que la plupart des plus grandes applications de télévision – Sling TV, YouTube TV, Hulu, etc. – ne proposent pas actuellement. Mais maintenant, FuboTV met davantage l’accent sur le multivue. Vous pouvez déjà diffuser deux chaînes simultanément avec l’application FuboTV sur Apple TV, et à partir d’aujourd’hui, cela passe à quatre.

FuboTV affirme que cette fonctionnalité est particulièrement populaire auprès des amateurs de sport, car elle leur permet de garder un œil sur plusieurs jeux en même temps. Mais vous pouvez également l’utiliser avec d’autres réseaux. Vous voulez vous stresser avec la couverture électorale dans les quatre créneaux? Rien ne vous arrête.

«Nous pensons que Multiview 2.0 jette les bases pour bâtir sur de meilleures expériences sur Apple TV et, bien sûr, nous travaillerons pour l’amener à nos autres applications et appareils pris en charge», a écrit l’équipe FuboTV dans un article de blog.

Le prix de FuboTV commence à 59,99 $ par mois pour le plan standard, avec des plans «famille» et «élite» supplémentaires ajoutant plus de flexibilité et de contenu en streaming. Et bien que FuboTV insiste sur le fait qu’il propose beaucoup de programmes sportifs, il lui manque le groupe de réseaux sportifs régionaux Fox appartenant à Sinclair (y compris YES). D’autres services de télévision en streaming, y compris YouTube TV et maintenant Hulu (à partir de demain), ont également abandonné la gamme de sports de Sinclair.