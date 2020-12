Fuite d’une nouvelle vidéo interdite de Jem Wolfie Ses fans ont été ravis! | Instagram

Encore une fois une vidéo de la belle influenceuse Jem Wolfie Un contenu érotique élevé a fui via YouTube et bien sûr ses fans ont été ravis, car bien que son compte Instagram officiel ait été supprimé, son contenu continue de circuler sur ses réseaux sociaux.

Comme beaucoup d’autres célébrités du célèbre réseau social Instagram, l’Australienne Jem Wolfie a son compte sur la plateforme de contenu exclusive Onlyfans et là elle promet des vidéos non censurées et pourtant, bien sûr, elle charge de les regarder.

Cependant, ce qui est frappant, c’est qu’une fois de plus, il a été divulgué à un réseau plus général, tel que la plate-forme YouTube, un vidéo qui devrait plutôt être publié sur cette autre plateforme.

En elle, vous pouvez voir la belle Jem sous la douche déplaçant de manière extrêmement s3nsuelle ses attributs proéminents.

Parce que ce contenu ne convient pas aux mineurs, nous ne pouvons pas l’inclure ici, vous devrez donc accéder à la page externe.

Cliquez ici pour regarder la vidéo provocante de Jem Wolfie.

D’un autre côté, Jem Wolfie La femme de 29 ans a fait trembler tout le monde sur les réseaux sociaux, puisqu’elle a fait savoir à tous ses abonnés de fans seuls qu’ils recevront un cadeau pour Noël dans leur boîte mail, ceci pour continuer à payer l’abonnement qu’ils ont avec elle, où il partage des images exclusives du grand corps que la fille d’Australie charge.

Et c’est que pour ceux qui ne connaissent pas, Jem Wolfie dès son plus jeune âge a déchaîné la folie dans ses réseaux sociaux à cause de la beauté de son corps et c’est pour cette raison que la fille très astucieuse a décidé de partager des photos exclusives d’elle, cependant, ce à un coût supplémentaire, donc de nos jours ce n’est pas seulement majestueux, mais avec beaucoup d’argent, car le modèle se débrouille très bien.

Mes abonnés onlyfans reçoivent un cadeau effronté dans leur boîte de réception à Noël, ne le manquez pas et envoyez-le maintenant sur le lien de ma biographie! “, A écrit Jem Wolfie à ses fans sur une photo où la blonde a l’air radieuse .

Il ne fait aucun doute que les courbes de Jem Wolfie Ils ont toujours attiré l’attention de leurs admirateurs, car ils sont assez prononcés, de plus le mannequin sait parfaitement provoquer ses fans à tout moment, surtout quand elle est vue en maillot de bain, car cela laisse tout le monde paralysé, depuis ceux-ci sont trop serrés pour son beau physique.

D’un autre côté, Jem Wolfie sait aussi que les vêtements de sport sont son point fort, puisque les leggings les portent également de manière très provocante, cependant, plus encore quand il fait des exercices pour les jambes avec lesquels il laisse tout le monde surpris, car il Elle voit ce qu’elle fait très compliqué, même si pour elle, c’est un jeu d’enfant, puisqu’elle fait ses routines depuis plusieurs années maintenant.

Malheureusement, le mannequin et influenceur Jem Wolfie pour avoir été si coquette dans chacune de ses photos sur le réseau social Instagram, son compte a été désactivé, laissant ses millions de followers déçus par un événement aussi triste.

Malheureusement, l’influenceur né à Perth, Jem Wolfie, a perdu 2,6 millions d’abonnés du jour au lendemain après que le célèbre réseau social Instagram l’a licenciée pour «enfreindre nos règles».

Et il semble que la jeune fille de 29 ans se soit retrouvée en difficulté avec le géant des médias sociaux après avoir partagé de nombreuses photos sexuelles, en violation des directives de la communauté.

