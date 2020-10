Fujifilm vient d’annoncer un nouvel appareil photo dans sa gamme sans miroir de la série X, le X-S10. Le nouveau modèle est un peu différent des autres appareils photo de Fujifilm et présente un système de contrôle qui sera familier aux tireurs d’autres systèmes de caméras. Il dispose également de nombreuses fonctionnalités conviviales pour les vloggers, notamment un écran entièrement articulé, une stabilisation de l’image dans le corps et une entrée microphone.

Le X-S10 sera disponible à partir de novembre au prix de 999,95 $ sans objectif. Il sera également équipé d’un objectif 18-55 f / 2,8-4 pour 1399,95 $, ou d’un objectif 16-80 f / 4 pour 1499,95 $.

Contrairement aux autres appareils photo de Fujifilm, tels que le X-T4, X-T3 ou X-T30, le X-S10 supprime la vitesse d’obturation traditionnelle, l’ISO et les molettes de compensation d’exposition au profit d’une molette de mode et d’une commande avant et arrière cadrans, comme de nombreux appareils photo Canon, Nikon et Sony. Il dispose également d’un cadran sans étiquette sur l’épaule gauche pour basculer entre les 18 simulations de film du X-S10. Cette configuration sera étrangère aux propriétaires de Fujifilm existants, mais elle peut rendre l’appareil photo plus attrayant pour ceux qui proviennent d’autres systèmes.

Le haut du X-S10 semblera plutôt étranger à de nombreux tireurs Fujifilm, mais familier à tout le monde.

Le X-S10 dispose également d’une poignée proéminente, plus grande que celle de la plupart des appareils photo Fujifilm précédents. La poignée facilite la prise en main de la caméra d’une seule main et élimine le besoin d’ajouter des accessoires pour améliorer la manipulation. Malheureusement, la poignée n’est pas assez grande pour accueillir la plus grosse batterie du X-T4 – le X-S10 utilise la même batterie de 1260 mAh W126S que celle de nombreux appareils photo Fujifilm plus anciens. Il abandonne également les doubles emplacements pour cartes SD que l’on trouve sur les modèles haut de gamme et se contente d’un seul emplacement UHS-I.

Comme le X-T4, Fujifilm présente le X-S10 comme un appareil photo hybride, ce qui signifie qu’il devrait plaire aux photographes fixes et aux tireurs vidéo. Il possède le même capteur CMOS X-Trans IV de 26,1 mégapixels, le X-Processor 4 et le système de mise au point automatique que les X-T3 et X-T4, mais il ne correspond pas tout à fait à ces modèles en termes de capacités vidéo. Le X-S10 peut enregistrer des vidéos 4K 4: 2: 2 10 bits à 30 images par seconde, mais uniquement sur un enregistreur externe – l’enregistrement interne est limité à 4: 2: 0 8 bits. Il conserve cependant des fonctionnalités vidéo telles que la vidéo Full HD haute vitesse à 240 ips, F-Log et les zèbres.

Fujifilm affirme que le système de stabilisation d’image corporelle (IBIS) à cinq axes du X-S10 est à la fois 30% plus petit et 30% plus léger que celui utilisé dans le X-T4. Cela permet à l’appareil photo lui-même d’être plus compact, mais il abandonne environ un demi-arrêt de compensation de tremblement par rapport au X-T4, avec un maximum de 6 arrêts.

La prise microphone du X-S10 est montée au-dessus de la charnière de l’écran tactile articulé, de sorte qu’un câble de microphone ne bloquera pas la vue de l’écran lorsqu’il est retourné, mais il n’y a pas de prise casque. Un adaptateur USB-C vers 3,5 mm est inclus dans la boîte pour surveiller l’audio, bien que le port USB-C bloque l’écran lorsqu’il est retourné.

Le X-S10 dispose d’une prise micro intégrée et d’un port USB-C qui peuvent être utilisés pour surveiller les niveaux audio ainsi que pour charger la batterie.

La prise en main du X-S10 est plus importante que sur les appareils photo Fujifilm précédents.

En tant que modèle de niveau inférieur par rapport au X-T4 à 1600 $, le X-S10 comprend une poignée d’améliorations à ses modes d’exposition automatique. Une nouvelle fonctionnalité permettra à l’appareil photo de choisir automatiquement entre les simulations de film Provia, Velvia et Astia, en fonction du contexte de la prise de vue, tandis que le paramètre de priorité de prise de vue automatique vous permet d’indiquer à l’appareil photo quel type de scène vous filmez et laissez il faut partir de là. Vous pouvez également capturer des images RAW en plus des JPEG dans les modes automatiques, ce que vous ne pouviez pas faire sur d’autres appareils photo Fujifilm.

J’ai eu l’occasion d’utiliser brièvement un X-S10 de pré-production avant l’annonce d’aujourd’hui. En tant que personne qui a photographié avec des appareils photo Fujifilm pendant près d’une décennie pour un travail professionnel et personnel, j’ai trouvé le schéma de contrôle du X-S10 rebutant et j’avais envie de récupérer ma vitesse d’obturation et mes molettes de compensation d’exposition. J’ai également trouvé que l’appareil photo n’était pas aussi personnalisable que je le souhaiterais – au lieu de sept modes personnalisés, il n’y en a que quatre, et le cadran de l’épaule en haut à gauche se limitait à ajuster la simulation de film, ce qui n’est pas quelque chose dont j’ai besoin cadran dédié à.

Un cadran non étiqueté en haut à gauche est utilisé pour basculer entre les simulations de film.

Mais je ne suis pas le marché cible du X-S10; ce sont les millions de personnes qui tournent avec des appareils photo Canon, Nikon, Panasonic ou Sony qui ont peut-être déjà évité les appareils photo Fujifilm. Ces tireurs n’ont peut-être pas aimé le système de contrôle de retour de Fujifilm, ou ils peuvent avoir un style de prise de vue qui fonctionne mieux avec les molettes de commande avant et arrière. Ou peut-être sont-ils des vloggers, ce que je ne suis décidément pas, et veulent quelque chose qui puisse être tenu à bout de bras et produire un tir régulier.

Sur la base de mes conversations avec les représentants de Fujifilm, il semble que le X-S10 soit le premier d’une nouvelle gamme d’appareils photo de la société et qu’il ne soit probablement pas unique. Si cela devient un succès, la société le suivra probablement avec un successeur ou une version haut de gamme – le format de dénomination laisse «X-S1» grand ouvert pour ce modèle potentiel. Mais on m’a dit que les appareils photo traditionnels Fujifilm ne vont nulle part et que le X-S10 ne remplace pas des modèles comme le X-T30 ou le X-T4.

L’écran peut être retourné, bien qu’il y ait moins de boutons à l’arrière du X-S10 que sur les autres appareils photo Fujifilm.

Fujifilm saute dans un espace concurrentiel, cependant, puisque Sony, Canon et Panasonic ont tous publié des modèles adaptés aux aspirants vloggers cette année. Le X-S10 est mieux équipé que tous ces modèles, et Fujifilm a fait des progrès dans l’amélioration des capacités d’enregistrement vidéo de ses appareils photo au fil des ans, mais nous devrons voir s’il devient ou non un favori des vlogger comme Sony ou Panasonic. .

Photographie de Dan Seifert / The Verge