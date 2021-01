La superbe frappe de Paul Pogba a renvoyé Manchester United au sommet de la Premier League après une victoire 2-1 sur Fulham à Craven Cottage.

Le match était de niveau 1-1 lorsque le joueur de 27 ans s’est créé un espace avant de plier le ballon de l’extérieur de la surface devant le gardien de but de Fulham Alphonse Areola et dans le coin du filet.

Les Cottagers avaient pris les devants quand Ademola Lookman a tourné le ballon dans le coin inférieur avec six minutes au compteur, seulement pour Edinson Cavani de capitaliser sur une erreur d’Areola au niveau.

Leicester et Manchester City avaient atteint le sommet au cours des dernières 24 heures, mais la victoire a permis aux Red Devils de marquer deux points d’avance et d’égaler le record du club de 17 matchs à l’extérieur de Premier League sans défaite établi par l’équipe triplée de 1999.

Malgré leur avantage précoce, Fulham a glissé à sa deuxième défaite consécutive en championnat, tandis que leur série sans victoire s’étale maintenant sur huit matchs pour leur laisser quatre points de sécurité.

Solskjaer minimise la pression sur le titre

«On en parlera toujours à mi-parcours et que vous serez en tête du championnat, mais nous n’y pensons pas vraiment.

“Nous devons juste jouer un match à la fois et garder tout le monde en bonne santé et frais et voir où nous en sommes. C’est une saison tellement imprévisible de toute façon.”

Pogba sur son “ beau but ”

«J’ai bien fait. Je ne m’attendais pas à ce que le pied gauche soit comme ça, mais si vous ne tirez pas, vous ne savez pas ce qui va se passer.

“Donc je suis vraiment content que le ballon soit rentré. C’était un beau but et une belle victoire, plus important encore.”

Pogba: Nous avons gagné “ à la dure ”

“C’était une grosse victoire parce que c’était un match difficile”, a déclaré Pogba à BT Sport. “Nous savions que ce serait difficile ici contre cette équipe.

“Ils n’abandonnent pas la presse et ils restent très compacts derrière (le ballon). Nous avons concédé un but en première mi-temps et nous savions que ce serait dur maintenant. De toute évidence, nous avions besoin de cette victoire et nous l’avons obtenu à la dure. “

À plein temps! Fulham 1-2 Manchester United

Une grande, grande victoire pour United, et ils vont au sommet.

Secondes restantes, et United attaque via Rashford…

Si proche pour Fulham!

93 minutes: Mitrovic grimpe au poteau arrière et se dirige vers le but – il prend une déviation et rebondit juste au loin avec De Gea enraciné sur place!

92 minutes: Wan-Bissaka est de nouveau rattrapé, mais fait un très bon bloc de récupération pour effacer la volée de Lookman pour un corner.

90 minutes: Nous aurons quatre minutes de temps additionnel.

88 minutes: Il reste encore beaucoup de combat à Fulham, mais ils doivent montrer un peu plus de qualité dans le dernier tiers. Celui-ci n’est pas encore terminé – mais ils ont besoin de plus maintenant.

87 minutes: Cavani obtient l’homme du match de BT Sport – il a eu un excellent match, mais United va-t-il encore regretter cette tête manquée?