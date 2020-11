Fulham a remporté sa première victoire en Premier League de la saison après avoir marqué deux buts en cinq minutes de la première demie contre West Brom 2-0.

Bobby De Cordova-Reid a hoché la tête à bout portant pour le premier but à la 26e minute, et l’arrière droit Ola Aina est apparu au bord de la surface de réparation de West Brom et a tiré un tir montant dans le coin supérieur.

Fulham est entré dans le match avec un seul point en six sorties, mais a récolté trois points et sa première feuille blanche alors que les nouvelles recrues Joachim Andersen et Tosin Adarabioyo se sont jumelés à l’arrière central pour la première fois.

West Brom est l’une des trois équipes en attente de leur première victoire de la campagne et a chuté à la 17e place avec trois points en sept matchs.

Fulham XI: Areola, Aina, Adarabioyo, Andersen, Robinson, Zambo, Lemina, Cairney, Reid, Mitrovic, Lookman

West Brom XI: Johnstone, Furlong, Ivanovic, Ajayi, Townsend, Livermore, Matheus Pereira, Gallagher, Krovinovic, Diangana, Ahearne-Grant

Faits saillants du match

Decordova-Reid et Aina mettent Fulham aux commandes

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1604345104

À plein temps! Fulham 2-0 West Brom

Une grande victoire pour les hommes de Scott Parker!

1604344975

90 minutes

Dans le temps supplémentaire que Bryan remplace Lookman.

1604344761

87 minutes

De Cordova-Reid a passé une bonne nuit et il est remplacé par Cavaleiro.

1604344449

80 minutes

Il reste dix minutes et il semble que Fulham va voir celui-ci. Derniers mots célèbres…

1604343847

71 minutes

Troisième et dernier changement pour les Baggies alors que Phillips remplace Krovinovic.

1604343519

Jack Rosser à Craven Cottage

Anguissa a été partout jusqu’à présent ce soir, plongeant pour bloquer au milieu de terrain, poussant vers l’avant et glissant des marqueurs à gauche et à droite, tout en cherchant à se tordre et à se frayer un chemin dans la surface, une performance stellaire du milieu de terrain de Fulham.

1604343495

61: examen VAR

Fulham pousse un soupir de soulagement alors qu’Ademola Lookman reçoit un carton jaune pour un tacle douteux – les critiques VAR pour un possible rouge, mais cela reste une réservation.

1604343191

60 min

Double changement par les Baggies – Sawyers et Robinson remplacent Costa Pereira et Livermore.

1604343160

56 minutes

De Cordova-Reid est maintenant réservé pour une rencontre idiote. Parker a besoin que ses hommes gardent la tête.

1604342986

Jack Rosser à Craven Cottage

L’introduction de Reed pour Lemina à la pause montre à quel point il est important de conserver cela pour Fulham. Il est moins aventureux sur le ballon que son ancien coéquipier de Southampton mais offre tellement à cette équipe de Fulham. Reed n’a pas cessé de courir, de presser et de couvrir depuis son introduction et contrôle bien les choses jusqu’à présent.