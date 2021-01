S

Cott Parker a dit à son équipe de Fulham de s’assurer que leurs performances impressionnantes contre de plus grandes équipes ne comptent pas pour rien lorsqu’ils affronteront des rivaux de relégation cette semaine.

Les Cottagers se sont nettement améliorés au cours des deux derniers mois, réalisant de grandes performances contre Liverpool, Tottenham et Chelsea.

Cette semaine, ils affrontent deux rivaux de relégation, à commencer par Brighton ce soir avant de se rendre à West Brom samedi. L’équipe de Parker est assise à cinq points de Brighton et de la sécurité avec un match en main.

Bien qu’ils aient gagné beaucoup d’éloges en faisant serrer les grandes équipes, Parker sait que c’est la course qui compte pour battre le drop cette saison.

“Un million pour cent, c’est exactement ça”, a déclaré Parker.

«Nous avons joué six ou sept des meilleures équipes de la division lors de nos neuf derniers matchs et c’est le principal pilote pour moi avec cette équipe.

“Maintenant, c’est notre compétition. C’est là que nous en sommes et le faste et le glamour des grands joueurs à venir [is gone]. Maintenant, le travail consiste à maintenir les performances et à maintenir les normes et nous avons maintenu qu’au cours des derniers mois, nous devons le maintenir car il y a de gros matchs à venir et nous devons être du bon côté des résultats.

“Nous devons transformer ces matchs nuls et ces petites défaites en victoires. Nous comprenons cela et espérons pouvoir le faire contre Brighton, West Brom et Leicester.”

Parker souhaite ajouter un attaquant à ses rangs avant la clôture de la fenêtre de transfert lundi, mais a admis que tout accord serait difficile.

«L’état actuel des choses en termes de localisation du monde, c’est toujours une décision à prendre», a-t-il déclaré.

«Est-ce que je crois qu’un petit investissement pourrait aider massivement cette équipe? Ouais, je fais. Je peux le voir dans les chiffres.

«Mais je comprends aussi la situation. C’est un gros engagement. “