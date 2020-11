Ce fut une nuit où tout s’est bien passé pour Scott Parker et Fulham, qui ont maintenant quitté les places de relégation avec cette victoire 2-1.

Jusqu’à présent, leur saison a été marquée par des ratés et une instabilité défensive – mais ces problèmes ont été résolument résolus, du moins pour le moment, au King Power Stadium.

La défense de Fulham a été excellente toute la nuit, gardant une attaque de Leicester à distance et ils n’ont été violés que dans les quatre dernières minutes lorsque Harvey Barnes a tiré à l’intérieur de la surface.

Auparavant, Joachim Andersen, capitaine de la nuit, gardait Jamie Vardy et les Foxes tranquilles, tandis qu’à l’autre bout les attaquants de Fulham s’occupaient de l’affaire.

Leur premier but était un joli contre qui a été terminé par Ademola Lookman, tandis que le deuxième était un penalty tiré par Ivan Cavaleiro.

Les mots “ pris froidement ” et “ pénalité ” n’ont pas été prononcés dans la même phrase par les fans de Fulham cette saison – qui ont déjà vu leur équipe en manquer trois – mais Cavaleiro a pu arrêter la pourriture. Contre Everton, l’autre semaine, il a glissé et a bouffi ses lignes; cette fois, il trouva le coin supérieur.

Ces deux buts sont intervenus avant la mi-temps, mais avant que Lookman n’ait limogé Fulham devant, c’était Leicester qui avait l’air le plus menaçant.

Ils ont en quelque sorte frappé les boiseries deux fois en quelques secondes alors que Youri Tielemans a frappé la barre de l’extérieur de la boîte, puis Wesley Fofana a écrasé le rebond dans la barre.

C’était peut-être un signe que c’était la nuit de Fulham et bien sûr, 12 minutes plus tard, ils sont allés de l’avant à la demi-heure.

C’était un joli contre, celui qui a été lancé par Andre-Frank Zambo Anguissa marchant avec le ballon et couvrant la moitié du terrain.

La course en maraude s’apparentait à celle de Papa Bouba Diop – l’ancien milieu de terrain de Fulham décédé tragiquement ce week-end à l’âge de 42 ans – et il convenait que le but lui soit dédié.

Lookman, qui a été glissé par Anguissa, a calmement glissé le ballon devant Kasper Schmeichel et a couru vers le banc de Fulham après avoir tenu en l’air l’un des maillots de Diop du Sénégal.

Fulham a donné un coup de pied à partir de là, doublant son avance huit minutes plus tard après l’intervention de VAR. Christian Fuchs a fait tomber Bobby Decordova-Reid dans la surface et, une fois que l’arbitre Simon Hooper a vérifié le moniteur côté terrain, un penalty a été donné.

L’équipe de Parker a eu du mal avec des coups de pied toute la saison, avec la tristement célèbre Panenka de Lookman contre West Ham, mais Cavaleiro n’a pas commis d’erreur. Le ballon était tiré dans le coin supérieur et Schmeichel n’avait aucune chance.

Leicester était désespéré de changer les choses à la mi-temps et a dûment jeté sur Barnes et Cengiz Under.

Cependant, ils pourraient faire peu de différence car Fulham absorbait la pression avec facilité. Et en vérité, ce sont eux qui semblaient le plus susceptibles de marquer à nouveau, et ils l’ont presque fait à 15 minutes de la fin, mais Schmeichel a utilisé une main forte pour refuser Lookman.

Leicester a cependant réussi à mettre en place une finition nerveuse grâce à Barnes, qui a tiré de l’intérieur de la surface après que Vardy eut renversé le ballon.

Fulham a cependant résisté à la tempête et a laissé le King Power avec trois points et la conviction que la marée tourne.