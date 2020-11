F

ulham Shore a annoncé de nouvelles ouvertures dans le centre de Londres pour sa chaîne Franco Manca dans une expression de confiance dans le secteur de la restauration à long terme du centre de Londres.

La société cotée à l’AIM a ouvert un nouveau site de pizzas sur The Cut de Waterloo en septembre, qui «s’est bien négocié jusqu’au dernier lockdown» malgré une fréquentation plus faible que d’habitude.

Il envisage maintenant d’ouvrir son 53e site Franco Manca par Borough Market et un 19e The Real Greek dans le Berkshire, lorsque les restrictions gouvernementales seront assouplies.

La société a déclaré mercredi dans une mise à jour commerciale qu’elle profitait des faibles loyers désormais proposés sur les sites de premier ordre en raison de la pandémie.

Il a déclaré: “Nous voyons plus de propriétés arriver sur le marché à des loyers toujours plus bas en raison des conditions actuelles dans les secteurs de l’immobilier, de la vente au détail et de la restauration. Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra et continuerons à en profiter au fur et à mesure. le cas échéant.”

Fulham Shore, qui exploitera 72 restaurants dans tout le Royaume-Uni après les dernières ouvertures, a vu ses ventes augmenter de 7% pour atteindre 68,6 millions de livres sterling au cours de l’année se terminant le 29 mars.

Il a été blessé au début du verrouillage en raison des fermetures de sites, mais a vu l’activité s’améliorer entre juillet et septembre. L’entreprise a été renforcée par le programme Eat Out to Help du gouvernement en août, avec des banlieues de Londres et des villes régionales avec un Franco Manca «stars de la restauration» à l’époque.

Cependant, la société a déclaré dans un communiqué, publié avant son AGM mercredi, qu ‘”il n’est pas possible de prédire les perspectives pour le reste de l’année étant donné l’incertitude persistante sur la nature et la durée des restrictions supplémentaires que le gouvernement pourrait imposer”. .

Le gouvernement devrait annoncer jeudi le niveau post-lock-out de Londres.

Fulham Shore, lancé en 2012, a supervisé une expansion rapide de Franco Manca. La chaîne de pizzas au levain de qualité à prix abordable utilise des ingrédients locaux et biologiques lorsque cela est possible.