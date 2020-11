L’attaquant a été expulsé dans les dernières étapes de la défaite de la semaine dernière contre Crystal Palace, un défi par derrière sur Eberechi Eze qui a été mis à niveau vers un carton rouge à la suite d’un examen VAR.

Alexsandar Mitrovic et Ademola Lookman mènent l’attaque, avec Ruben Loftus-Cheek sur le banc.

Kenny Tete, Terence Kongolo et Josh Onomah ne sont pas disponibles en raison d’une blessure dans un avenir prévisible. Neeskens Kebano et Joachim Andersen seront évalués mais le match arrivera probablement trop tôt pour un retour.

Les Cottagers n’ont qu’un point sur leurs six premiers matches et occupent la 19e place avant leur match important contre les Baggies, qui sont également sans victoire cette saison.

Le manager Scott Parker a déclaré qu’il était réaliste dans ses objectifs pour le club cette saison et a expliqué qu’il avait présenté l’image aux joueurs et à l’équipe avant le début de la saison.

Il a déclaré: “Je veux gagner plus que quiconque, je veux que nous réussissions plus que quiconque, je veux être septième à dixième de la ligue cette année, mais la réalité nous dit que ce sera très, très difficile et pas où nous finirons.

“Je sais où nous allons frapper cette année, et nous allons frapper dans et autour des quatre derniers, cinq derniers, six derniers, mais en même temps je veux que mon équipe comprenne cela.

“Il y a encore un grand espoir, bien sûr. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas finir avec de bons résultats et finir 15e ou 12e – bien sûr que nous pouvons, mais nous nous retrouvons là avec un état d’esprit et une compréhension d’où nous sommes et les creux ne nous brisent pas. “

Fulham XI: Areola, Aina, Adarabioyo, Andersen, Robinson, Zambo, Lemina, Cairney, Reid, Mitrovic, Lookman

Sous-marins: Odoi, Rodak, Ream, Loftus-Cheek, Ivan Cavaleiro, Reed, Bryan

West Brom XI: Johnstone, Furlong, Ivanovic, Ajayi, Townsend, Livermore, Matheus Pereira, Gallagher, Krovinovic, Diangana, Ahearne-Grant

Sous-marins: Gibbs, Bartley, Robinson, Phillips, Sawyers, Edwards, Button