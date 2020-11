“Le seul [new] l’un est Lemina pour le moment, qui est au toucher et aller », a déclaré le patron de Fulham Scott Parker, interrogé sur la forme de son équipe. «Nous avons pris une précaution avec lui lundi et nous lui appellerons plus près du match.»

En son absence, Harrison Reed pourrait entrer au milieu de terrain alors que Parker cherche à rester suffisamment proche de la même équipe qui a battu West Brom.

Le joueur de Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, est un autre qui pourrait bien démarrer, Parker louant récemment ses efforts.

«J’ai été très impressionné par lui, sa capacité et sa qualité incontestables», a-t-il déclaré.

«Ruben est absent depuis très, très longtemps, il n’a pas joué beaucoup de football de manière constante depuis longtemps maintenant. Je pense qu’il est très clair que c’est une longue saison avec beaucoup de matchs de football cette année. Il n’a pas été impliqué contre West Brom, mais je suis convaincu qu’il jouera un rôle essentiel dans ce que nous faisons cette année.

Alignement prévu par Fulham (4-3-3): Aréole; Aina, Adarabioyo, Andersen, Robinson; Zambo Anguissa, Reed, Cairney; Reid, Mitrovic, Lookman.

L’équipe Fulham de: Areola, Fabri, Rodak; Adarabioyo, Aina, Andersen, Bryan, Hector, Le Marchand, Odoi, Ream, Robinson; Cairney, Lemina, Loftus Cheek, Reed, Zambo Anguissa; Kamara, Kebano, Lookman, Mitrovic, Cavaleiro, Reid.

Blessé: Kongolo (veau) et Tete (veau)