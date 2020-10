Google annonce aujourd’hui un changement de marque et une refonte de sa suite d’applications bureautiques, rebaptisant G Suite sous un nouveau nom: Google Workspace. Outre la nouvelle image de marque du produit qui englobe Gmail, Docs, Meet, Sheets et Calendar, de nouvelles fonctionnalités sont conçues pour donner à tous ces produits l’impression qu’ils sont plus intégrés les uns aux autres. Google modifie également un peu ses niveaux de tarification, en ajoutant un nouveau niveau «Business Plus» avec plus de fonctionnalités de gestion des appareils.

À titre d’exemple des nouvelles fonctionnalités, une fenêtre de discussion peut générer un nouveau document pour tout le monde dans le groupe sans avoir besoin d’un nouvel onglet. Et dans Google Docs, au lieu de chasser les curseurs les uns des autres ou d’ouvrir une fenêtre de discussion, vous pouvez immédiatement démarrer un appel vidéo directement dans la même fenêtre pour tous ceux qui sont actifs dans le document.

La nouvelle icône Gmail sera source de division

L’idée de faire exploser l’idée d’applications séparées en petits morceaux pouvant être intégrés à d’autres endroits n’est pas entièrement nouvelle – Microsoft a essayé la même chose avec son framework Fluid dans Office. Le fait que Google lance des fonctionnalités similaires dans Google Workspace est un signe qu’il pourrait essayer de contester sérieusement Microsoft. Si c’est trop vague pour vous, la citation du communiqué de presse du vice-président en charge de Google Workspace, Javier Soltero, est beaucoup plus explicite: “C’est la fin du” bureau “tel que nous le connaissons.”





Google a déjà pris des mesures dans cette nouvelle direction – l’intégration de Google Meet dans Gmail était une étape importante. Maintenant, cependant, Google espère attirer plus d’utilisateurs avec la commodité de services entièrement intégrés qui ne vous poussent pas à chercher un autre onglet. Ce n’est pas tant que tout va vivre dans un onglet Gmail sur le bureau, mais que quelle que soit la surface de travail que vous utilisez pourra inclure des éléments d’autres surfaces de travail.

Quelques petits exemples de ce type d’intégration seront disponibles à partir d’aujourd’hui. Les applications Google Workspace permettront aux utilisateurs d’afficher de petits aperçus d’autres documents intégrés dans l’objet sur lequel ils travaillent. Google étendra également l’utilisation des «puces intelligentes», qui sont de petites cartes de contact qui peuvent apparaître lorsque vous @ -mentionnez quelqu’un dans un document.





Les fonctionnalités les plus ambitieuses, notamment la création d’un document directement à partir d’une fenêtre de chat ou le lancement d’un appel vidéo à partir d’une présentation, seront déployées «dans les semaines à venir» ou «dans les mois à venir». En ce qui concerne les clients non professionnels, ces modifications seront disponibles plus tard que pour les utilisateurs professionnels – encore une fois, «dans les mois à venir».

Il faut également dire que tout cela est très centré sur le bureau, axé sur les applications de Google dans les navigateurs Web comme Chrome (et, espérons-le, d’autres). Au-delà de l’inclusion susmentionnée (et pas universellement appréciée) de Meet dans Gmail, les autres applications mobiles de Google ne seront pas aussi étroitement intégrées pour commencer.





Enfin, Google modifie l’iconographie de ses applications Google Workspace. Je soupçonne qu’il y aura une révolte mondiale à l’idée de changer l’icône Gmail de son familier M entièrement rouge à celui multicolore que vous voyez en haut de cet article – avec Calendar en seconde position pour le changement le plus choquant.

Soltero me dit que Google n’a pas l’intention de réduire la prise en charge des applications tierces dans Google Workspace. Si votre équipe utilise un mélange de services Google, Slack, Asana, Zoom ou quoi que ce soit d’autre, rien ne devrait y changer. Mais les nouvelles intégrations et la promesse de moins de sauts d’onglets montrent que Google espère que davantage de ses utilisateurs commenceront à utiliser davantage de ses produits au lieu de l’alternative.

Quant à Microsoft, il est peu probable que ces changements fassent tomber Office de sitôt. Considérez ces mises à jour comme une déclaration d’intention plus qu’un assaut frontal. G Suite (maintenant Google Workspace) a connu des mises à jour plus rapides et plus substantielles au cours de la première année de responsabilité de Soltero que pendant plusieurs années auparavant. Il semble bien que Google investisse des ressources et se prépare à se battre avec Office.