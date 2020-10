Après être apparue sur American Idol en 2018, Gabby Barrett a commencé à connaître le succès presque instantanément à la sortie de son single “I Hope”, mais la jeune femme de 20 ans travaillait en fait sur sa carrière depuis des années avant de monter sur la scène Idol. . Dans un nouveau mini-documentaire pour Amazon Music, Barrett revient sur son début de carrière, son passage sur Idol et ce qui a suivi, y compris la sortie de “I Hope” et le premier album de Barrett, Goldmine, qui est arrivé en juin.

Percée: Gabby Barrett a été filmée dans l’est du Texas pendant la quarantaine à la maison que Barrett partage avec son mari, Cade Foehner, qu’elle a rencontré sur Idol. Dans le mini-doc, Barrett détaille comment elle a commencé à chanter dans une chorale gospel à 9 ans, où elle a appris ce qu’elle pouvait faire avec sa voix avant de prendre ses talents sur la route à 11 ans, où elle a commencé à voyager avec son père et elle. sœur et jouer partout où elle le pouvait. À 17 ans, elle a été repérée pour American Idol, où elle a terminé troisième.

“Aucun des contrats de disques en ville ne voulait avoir quelque chose à voir avec moi”, pensa Barrett à propos de son temps après la télévision. «Tout le monde est passé au départ. Et donc je me suis juste mis le nez au sol en écrivant vraiment. En sortant d’une émission de télévision où vous faites principalement des reprises de chansons, personne ne sait si vous êtes capable de faire de la musique originale, si elle peut sonner bien. Donc je me suis vraiment concentré sur l’écriture et la plongée dans la communauté de Nashville. “

“I Hope” était la quatrième chanson que Barrett ait jamais écrite à Nashville, et a finalement servi de tremplin pour la carrière de Barrett. Après sa sortie, cela l’a conduite à un contrat d’enregistrement avec Warner Music Nashville et à la sortie de Goldmine, qui a donné à Barrett le plus de flux d’albums de la première semaine pour tout artiste country de l’histoire.

Le natif de Pennsylvanie suit “I Hope” avec le single actuel “The Good Ones”, que Barrett partage dans le film a été inspiré par son mari. Le clip comprend également des interviews avec Foehner et des images des deux à la maison et se produisant ensemble sur leurs marches avant, Foehner jouant de la guitare pendant qu’ils chantaient “Amazing Grace”.

Barrett fait partie du programme Breakthrough d’Amazon Music, qui met en lumière des artistes émergents. “C’est une opportunité tellement excitante de partager avec les fans une autre facette de qui je suis et comment je suis arrivé à ce stade de ma carrière”, a déclaré Barrett dans un communiqué. «J’ai adoré pouvoir le filmer et parcourir à nouveau le voyage – je me sens béni et chanceux pour chaque étape du chemin. Le partenariat avec Amazon Music dans ce mini-doc a été incroyable – ils ont été d’énormes soutiens pour moi et ma musique et Je suis très reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait. “