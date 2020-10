Les anciens d’American Idol, Gabby Barrett et Cade Foehner, se sont mariés le 5 octobre 2019 après s’être rencontrés lors du concours en 2018, et les deux ont célébré lundi leur premier anniversaire avec une paire de messages adorables l’un à l’autre sur Instagram. “Joyeux anniversaire de mariage d’un an à ma moitié,” Barrett a légendé une photo en noir et blanc du couple dansant ensemble à leur mariage.

«Cette année a été une année inoubliable. S’installer ensemble dans notre première maison, tous les souvenirs et maintenant agrandir notre famille», a-t-elle poursuivi. “Je serai à jamais reconnaissant de votre altruisme et de votre amour envers moi. Jamais dans un million d’années, je n’aurais pensé que je finirais avec l’homme le plus méridional, charmant, gentil et intelligent, des pins de l’est du Texas . Merci d’avoir dirigé notre famille comme vous le faites. Vous êtes ma personne parfaite, à tous égards. Je suis si béni. “

Le couple attend actuellement leur premier enfant, une petite fille, et Barrett a écrit qu’elle sent “notre petite fille se déplacer dans mon ventre pendant que je tape ceci. Elle ne sait pas grand-chose, elle a le meilleur papa du monde!” “I.Love.You. We.Love.You Forever & Always,” conclut-elle “~ votre femme.”

Foehner a partagé une image de la séance photo de grossesse à laquelle le couple a participé plus tôt cette année. «Eh bien, ma chère, par la grâce imméritée du Seigneur, nous avons passé un an», a-t-il écrit. «Je considère que c’est le plus grand privilège de diriger notre maison, surtout parce que vous y êtes! Jour après jour et couche après couche, j’ai pu voir au cours de ces 365 jours, à quel point j’ai besoin de vous et à quel point je suis inutile. Je serais sans toi. “

«Tu es devenu l’ami le plus proche que je n’aurais jamais imaginé», a-t-il poursuivi. «Vous pardonnez et pardonnez et pardonnez encore et quand vous voyez le pire en moi, vous m’aimez, parce que le Christ s’est aimé et s’est donné pour nous. Vous êtes une femme incroyable et je veux vous remercier d’avoir choisi de m’épouser et de porter mes enfants. (Je suis tellement excité pour notre petite fille, vous allez être une mère incroyable!) Je suis vraiment un homme béni et vous, ma chère Mariée, faites déborder ma tasse. Joyeux anniversaire, Mari. “