Gabby Barrett attend actuellement son premier enfant avec son mari Cade Foehner, et le couple se prépare à accueillir une petite fille au début de l’année prochaine. S’adressant à PopCulture.com et à d’autres médias le mois dernier, Barrett a parlé de son cheminement vers la maternité, partageant que c’est quelque chose qu’elle a toujours espéré.

«Je voulais être maman depuis très longtemps, c’est quelque chose pour lequel j’ai prié au lycée et depuis un an, c’est juste quelque chose qui me tenait à cœur. Je prierais toujours pour un futur conjoint et moi J’ai prié pour mes futurs enfants, j’espère que je pourrai avoir, et être maintenant à ce stade est tellement excitant pour moi », a-t-elle dit, ajoutant qu’elle avait hâte de connaître ses futurs enfants. «C’est tellement excitant parce que je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai essayé de penser à quoi vont-ils ressembler? À qui vont-ils ressembler?», A-t-elle partagé. “Et j’ai tout un bloc-notes sur mon téléphone avec des noms de bébé.”

“Je suis juste vraiment excité de voir ce que cela apporte, comme tout le monde dit que cela change votre vie d’une toute autre manière … vous pensez que vous pourriez tellement aimer quelqu’un, mais d’une manière ou d’une autre, cela continue d’élargir votre capacité d’amour pour quelque chose”, a poursuivi Barrett . “Et je suis juste excité d’avoir une petite création de quelqu’un que j’aime beaucoup, mon mari aussi bien que moi-même et qui montre simplement la beauté du Seigneur et ce qu’il nous donne, les enfants. Et donc je suis juste excité pour cette.”

La jeune femme de 20 ans a déclaré qu’elle et Foehner avaient décidé d’un nom pour leur fille, mais qu’ils choisissaient de le garder privé jusqu’à son arrivée. Le couple, qui s’est marié en octobre 2019, a annoncé sa grossesse en août et s’est produit ensemble lors des ACM Awards à Nashville en septembre.

“Je pense que la grossesse est une si belle chose”, a déclaré Barrett. “Quel cadeau de pouvoir se regarder dans le miroir et voir ton estomac se dilater de manière à avoir une autre vie en toi qui est si précieuse. C’est tout simplement incroyable.”