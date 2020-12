Chloé a annoncé aujourd’hui que la créatrice uruguayenne Gabriela Hearst est la nouvelle directrice artistique de la marque.

Créatrice durable réputée pour ses coupes élégantes et sa féminité discrète, l’esthétique de Hearst ressemble à un ajustement naturel pour la fille Chloé.

Hearst a fondé sa marque éponyme en 2015 après plus d’une décennie à la tête de la marque contemporaine Candela, qu’elle a cofondée en 2004. La marque, qui vend des vêtements pour femmes durables super luxueux et possède des magasins à Londres et à New York, est à la fois bien appréciée critiques de mode et hautement commerciaux.

Selon Business of Fashion, la marque aurait généré entre 15 et 20 millions de dollars de ventes trois ans après son lancement, les sacs à main représentant la moitié de toutes les ventes.

(

Duchesse de Sussex portant un sac Gabriela Hearst

/ PA)

Le fait que les sacs à main Hearst aient tous une liste d’attente – les styles Nina et Demi particulièrement longs depuis que Meghan Markle a été vue les porter – aura sans aucun doute fait partie de son pouvoir de traction, étant donné que la société mère de Chloé, Richemont, tient à ce que le label livre plus de succès. maroquinerie commerciale.

Le designer lauréat du CFDA Award travaillera aux côtés du nouveau PDG Riccardo Bellini, qui a rejoint Chloé depuis la Maison Margiela l’année dernière.