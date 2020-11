Gabriela Spanic a un léger accident en plein show en Hongrie | Instagram

L’actrice et chanteuse d’origine vénézuélienne Gabriela Spanic a récemment partagé sur son compte Instagram officiel, une vidéo où elle dansait aux côtés de son partenaire André Mangra, on dit qu’elle a eu un accident au milieu de sa présentation, nous partagerons les détails avec vous tout de suite .

Vous vous souviendrez sûrement que la protagoniste de la telenovela mexicaine “La Usurpadora” participe à l’édition “Dancing With The Stars” (en Amérique latine “dancing with the stars”) de l’édition hongroise, grâce à sa carrière assez large, son charisme et la popularité Gabriel Spanic est devenu un favori de l’émission.

À plusieurs reprises Gaby Spanic Elle a partagé avec nous une partie des essais, des tenues et des détails intéressants de la compétition où elle apparaît généralement comme une reine grâce à ses tenues.

On raconte que pendant qu’elle interprétait sa chanson à côté de son partenaire de danse André Mangra, elle a légèrement plié la cheville, heureusement elle a été immédiatement traitée pour confirmer qu’elle n’avait pas de blessure grave, ce qui n’était pas grave selon le portail El Intra America News Heureusement, ce n’était pas quelque chose qui devait être réglé de toute urgence, il a finalement réussi à terminer ledit morceau comme si de rien n’était.

Grâce à leur travail acharné, les juges leur ont attribué une note de 10 et elle était ravie de partager une partie de sa présentation avec ses followers, comme elle le fait depuis 4 semaines, où elle publie une partie de ses routines et présentations.

Grâce à son professionnalisme, il a continué à danser dans deux autres actes, ceux-ci étaient extrêmement impeccables, résultant en la qualification méritée donnée par les juges et c’est Gabriela Spanic comme André, ils ont réussi à le gagner à la main.

Mes anges joyeux mardi, je partage ici un fragment de ma participation au cinquième gala de Dancing TV Two Je t’aime à plein temps », a écrit Gabriela Spanic.

On dit que lors de sa présentation, le moment même où elle a plié la cheville était à peine perceptible, peut-être que certains d’entre eux ont été remarqués par son visage de douleur, cependant, en tant que professionnelle, elle a continué devant les caméras, plus tard quand elle a été interrogée à ce sujet et seulement Il s’est borné à dire que ça faisait un peu mal, il ne fait aucun doute que son intégrité est à admirer.

Apparemment son rebondissement n’était pas sérieux et on dit qu’aujourd’hui il continue de répéter pour la semaine suivante, sans aucun doute il continuera à surprendre et captiver le public ainsi que les juges comme en cette cinquième semaine.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Sûrement avec sa popularité, son talent et son dévouement, elle continuera à gravir certaines places et ce ne serait pas une surprise si nous la voyons aux premières places, d’ailleurs elle est devenue l’une des prétendantes préférées aux côtés du roumain André Mangra.

Gabriela Spanic ou également connue sous le nom de Gaby Spanic a réussi à être reconnue pour sa participation à des feuilletons mexicains et non seulement en jouant les protagonistes, mais aussi pour avoir donné aux téléspectateurs le plaisir de la voir comme une antagoniste, il ne fait aucun doute que tout rôle qu’elle joue sera parfaitement.

C’est justement à cause de son talent qu’il y a des internautes qui l’adorent pour ses personnages tendres et innocents, mais en même temps un autre segment “ne peut pas la voir” précisément à cause de l’un des personnages qui a attiré le plus l’attention, Ivanna dans le feuilleton Soy tu propriétaire à côté de Lucero et Fernando Colunga, le même qui a récemment relancé à la télévision et de nouveau son nom est devenu populaire, ainsi que celui des protagonistes.

Nous continuerons sûrement à voir tous les détails que vous partagez avec nous sur Instagram, Gaby Spanic Il essaie d’être en communication avec ses fans de manière continue, il décide également de partager ses grandes émotions, ses succès et ses projets, ainsi que des photographies étonnantes où il montre sa silhouette comme jamais auparavant.

Lisez aussi: Voici à quoi ressemblent Fernando Colunga et Gaby Spanic 22 ans après La Usurpadora