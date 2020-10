Gabriela Spanic surprise avec une robe transparente au programme | Instagram

L’actrice et chanteuse d’origine vénézuélienne Gabriela Spanic a partagé une photo sur son compte Instagram officiel, où elle danse dans l’émission “Dancing with the stars” en Hongrie, le plus choquant est qu’elle l’a fait avec une robe qui montrait une grande partie de son corps et c’était aussi transparent.

Gabriela Spanic aussi connue sous le nom de Gaby Spanic a surpris le public européen en portant une robe en totale transparence, ceci lors de la première nuit du concours il y a quelques jours.

Maintenant, Gabriela Spanic s’est internationalisée non seulement sur le continent américain mais aussi en Europe, avec ce nouveau programme où elle va sûrement balayer non seulement avec ses danses mais aussi avec sa beauté et sa belle personnalité.

C’était le 10 octobre dernier quand il est apparu Gabriela Spanic aux côtés de son partenaire Andrei Mangra dans la version “Danse avec les étoiles” en Hongrie.

On a donné nos cœurs et nos âmes sur scène ça a été une belle expérience avec mon cher Andrés Mangra », a écrit l’actrice dans sa description.

Gabriela Spanic Elle porte une robe légère qui semble porter un filet complet, bien qu’elle soit également transparente, elle est assez décolletée et asymétrique, de sorte qu’une grande partie de son corps exquis pourrait être vue de différents points et perspectives.

Il est évident qu’elle porte des sous-vêtements noirs du même ton que la robe, car il est possible de tout remarquer complètement, elle n’a pas de manches et le décolleté extrêmement prononcé peut même être vu sous ses charmes, il est à nouveau traversé par l’abdomen avec une ouverture à la fois en Le chemisier, ainsi que la jupe qui termine sa culotte, a une coupe en diagonale et sa silhouette peut être parfaitement appréciée sur la photo, ainsi que la pose coquette dans laquelle terminer une danse.

Quant à son partenaire de danse Andrei Mangra, il porte un pantalon en cuir, des chaussures de tennis noires et une chemise déboutonnée montrant ses pectoraux, cela se combine parfaitement avec la belle actrice.

La photographie a eu une grande réaction de la part de ses fans du monde entier, car il y a non seulement des commentaires en espagnol mais aussi en anglais et en portugais, peut-être ainsi que dans d’autres langues qui n’apparaissent pas dans la boîte de commentaires pour le moment.

Ce n’était pas la seule photo que la belle actrice, chanteuse et mannequin partageait, il y en avait environ quatre dans lesquelles certains mouvements de danse sont apparus, en plus de promouvoir le concours quelques jours auparavant.

Gaby Spanic compte environ 1 million 800000 abonnés sur son compte Instagram officiel, tout au long de sa carrière, elle a joué une grande variété de rôles dans différents feuilletons et séries, elle a eu le plaisir d’être non seulement le protagoniste, mais aussi d’agir en antagoniste.

Chaque fois qu’elle a l’opportunité d’apparaître dans un nouveau projet, elle l’annonce sur son compte Instagram et le suit toujours, il y a environ six jours, elle a partagé ce que l’on pourrait dire être l’affiche officielle de “Danser avec les étoiles“où tous les participants du concours sont apparus autour de 12 personnalités au total.

Au fil des jours, nous connaîtrons l’avancée du beau Gabriela SpanicNous espérons qu’il gagnera le concours et s’il ne le fait pas, au moins il gagnera le cœur de tout le monde.

De même, chaque fois qu’il a l’occasion de saluer ses fans et de leur parler de ses projets et de sa vie personnelle, il le fait avec tout le goût du monde et avec tout son amour.

L’ancienne reine de beauté est très aimée de ses admirateurs, ce qu’ils lui ont montrés depuis longtemps et il est fort probable qu’ils continueront à le faire pendant longtemps.

