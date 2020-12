Maintenant, pour le prochain obstacle: sculpter nos quelques moments de calme au milieu de la folie de retrouver toute la famille – surtout après une année passée avec tant de temps seul.

L’épuisement professionnel avant Noël est courant, mais cette année, ce sentiment de fin de trimestre s’accompagne d’une cuillerée supplémentaire de fatigue pandémique. Être réuni en famille est une bénédiction, pour ceux d’entre nous qui ont la chance de pouvoir le faire, mais trop de temps les uns sur les autres peut être épuisant quand c’est toute la journée tous les jours.

La réponse? Réserver quelques instants pour se détendre, loin de toutes les festivités festives. Des écouteurs qui bloquent le Mariah Carey en bas au serre-tête qui vous aidera à méditer, ce sont les gadgets les plus intelligents pour trouver du zen ce Noël.

Diffuseur d’arômes Esta de Neal’s Yard Remedies

(Neal’s Yard)

Quand il s’agit de trouver votre zen intérieur, les huiles essentielles sont un bon point de départ. Il a été prouvé que les parfums diffusants comme la lavande réduisent le stress et soulagent l’anxiété en améliorant votre humeur en un rien de leur parfum. Le diffuseur d’arôme Esta de Neal’s Yard Remedies crée une fine brume infusée d’aromathérapie, qui fait également des merveilles pour contrer l’air sec causé par le chauffage central de votre maison.

Il est fabriqué à partir de bambou issu de sources durables et apporte une touche d’éco-luxe aromatique dans n’importe quelle pièce. Réputé pour l’utilisation d’ingrédients durables et éthiques, Neal’s Yard Remedies propose une large gamme d’huiles essentielles que vous pouvez utiliser dans votre diffuseur, du bois de cèdre à l’eucalyptus.

Écouteurs Bose QuietComfort

(Bose)

Il y a eu beaucoup de bruit cette année et il n’a pas toujours été facile d’exclure un monde en déroute. Mais les écouteurs QuietComfort de Bose vous éloigneront de votre environnement en un instant grâce à leurs propriétés antibruit.

Conçus avec des innovations acoustiques révolutionnaires et la suppression du bruit la plus efficace au monde, ces écouteurs sans fil offrent une expérience d’écoute riche et puissante sur un lit de silence virtuel.

Bien que le silence virtuel soit idéal pour écouter de la musique, il y a aussi des moments où vous avez besoin de pouvoir entendre le monde extérieur, par exemple lorsque vous courez sur une route très fréquentée. Heureusement, Bose vous permet de personnaliser votre expérience grâce à la réduction de bruit réglable.

Bouchons d’oreilles Loop Quiet

(Jeff Way / Stocksy United)

Un pour hocher la tête quand tout le monde en bas bavarde. Bien que les écouteurs QuietComfort de Bose soient parfaits pour bloquer le bruit externe, ils représentent en effet un investissement. Si vous recherchez simplement un moment de paix et de tranquillité sans le prix, alors les bouchons d’oreille Loop’s Quiet sont les meilleurs du marché – le New York Times les appelle leurs meilleurs bouchons d’oreille de 2020.

Fabriqués en silicone souple, ils sont confortables à porter et réduisent le bruit de 30 décibels. Ils sont également petits et discrets: il suffit de les glisser à la table du dîner de Noël lorsque la dispute familiale s’enflamme …

Les bouchons d’oreille sont disponibles dans une gamme de belles couleurs, du Hush Blue au Calm Pink.

Lumie Bodyclock Glow 150

(Lumie)

La lumière en début de journée est le moyen le plus efficace de réinitialiser votre horloge interne et le cycle quotidien des hormones, du métabolisme et du sommeil. Le Bodyclock Glow 150 de Lumie vous réveille avec une lumière progressive qui imite les couleurs d’un lever de soleil afin que vous vous sentiez plus lumineux et prêt pour la journée à venir, même si vous ne prévoyez que de regarder des films de Noël en frénésie.

De même, le Bodyclock Glow 150 de Lumie peut vous aider à vous détendre et à vous détendre naturellement avec une fonction coucher de soleil. Vous pouvez également ajouter des sons de sommeil ou de réveil complémentaires, tels que le bruit du tonnerre ou des oiseaux tropicaux.

Cependant, un réveil léger n’est pas seulement une meilleure façon de commencer la journée. Il peut également atténuer les symptômes du trouble affectif saisonnier (SAD) car il aide à réguler votre rythme de sommeil. Juste ce dont vous avez besoin pour améliorer votre humeur après des mois passés dans le verrouillage hivernal.

Dispositif d’aide au sommeil Dodow

(Dodow)

Bien qu’un réveil lumineux puisse aider à réguler votre rythme de sommeil, il ne vous aide pas nécessairement à vous endormir plus rapidement (et ne prétend pas non plus le faire). Dodow est un somnifère révolutionnaire qui entraîne votre cerveau à s’endormir.

L’appareil LED se trouve sur votre table de chevet et projette lentement une lueur rythmée sur votre plafond. L’idée est que vous synchronisez votre respiration avec la lumière bleue projetée au plafond jusqu’à ce que vous vous assoupissiez.

Bandeau Muse S

(Muse)

La méditation peut être une pratique difficile à maîtriser, mais Muse S la rend facile. Le tout nouveau bandeau à détection cérébrale utilise la technologie EEG pour répondre à votre esprit, votre cœur et votre respiration; vous fournir une rétroaction en temps réel pour vous aider à reconnaître lorsque vous êtes distrait et vous guider vers un état concentré et calme.

Le bandeau Muse S vous permet également de découvrir votre meilleur sommeil avec des trajets de sommeil réactifs, un suivi du sommeil nocturne et des informations personnalisées. Bien que vous ne verrez pas de résultats du jour au lendemain, c’est un bon gadget à emporter avec vous en 2021 pour un an de meilleur sommeil.

Theragun Mini

(Theragun)

Il est prudent de dire que le travail à domicile a souvent été une douleur dans le dos (et les épaules). Autrement dit, si vous n’avez pas investi dans une chaise ergonomique dès le départ. Mais ne vous inquiétez pas, si le mal est déjà fait, ne tergiversez pas à propos d’une chaise.

Au lieu de cela, investissez dans le petit mais puissant Theragun Mini: un appareil agile pour un massage pratique et en déplacement qui a le choix entre trois vitesses pour diminuer l’inconfort et stimuler la circulation grâce à la technologie QuietForce.

Le petit pistolet de massage utilise la thérapie par percussion (essentiellement des muscles “ frappés ” pour masser les tissus sans masseuse) pour accélérer la récupération et aider à soulager la douleur persistante. Theragun affirme que la thérapie par percussion peut aider à réduire le stress, la tension et vous aider à mieux dormir car elle régule à la baisse le système nerveux.

Bien que l’appareil soit suffisamment petit pour tenir dans la poche de votre sac à main ou de votre veste, il maintient également la puissance et l’efficacité de ses cousins ​​Theragun de taille normale, ce qui signifie que vous pouvez atténuer vos douleurs musculaires, où que vous soyez.

Bouteille LARQ

(Larq)

Enfin, pour vraiment vous détendre ce Noël, pensez à boire beaucoup d’eau entre les boissons alcoolisées. Des études ont montré que la déshydratation conduit à des niveaux plus élevés de cortisol – l’hormone du stress. Donc, avant d’atteindre le gin de Noël, remplissez votre bouteille LARQ avec les bonnes choses (eau) et permettez aux propriétés de purification de l’eau de LARQ d’éradiquer les germes nocifs en appuyant simplement sur un bouton: c’est la première bouteille d’eau autonettoyante au monde.