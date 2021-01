«Alors mon père sautait, criait et riait. Là, il a fini par se faire mal au genou (il racontait toujours l’anecdote de sa chute de scène) en faisant des sauts périlleux, amusant tous les enfants qui nous ont vu grandir », lit-on dans le message partagé sur ledit réseau social, accompagné de photos de son père.

«De toute évidence, il a très bien dansé et a rendu la pire blague très drôle. Les deux sont des compétences que j’espère hériter de lui », lit-on dans une autre ligne du message.

José Ángel García Huerta.

Avec des mots émouvants, le protagoniste d’Amores Perros a expliqué que son père lui faisait ressentir la paix lorsque son père revenait d’une fonction et le saluait.

Je ne peux pas mettre des mots sur l’affection et la paix que j’ai ressenties à mon retour de la scène. Il m’a donné un baiser sur le front, et comme le dit la chanson: Le monstre est parti. Il est en fuite et ton papa est là.

José Ángel García Huerta.

Dans une autre partie de son message, l’acteur a remercié les amis et la famille qui l’ont soutenu dans cette période difficile et a ajouté qu’il était heureux d’entendre les anecdotes qui présentent son père comme un homme généreux et drôle.