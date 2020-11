Le premier roman de Douglas Stuart, Shuggie Bain, basé sur sa propre enfance, est l’histoire d’un jeune garçon aux prises avec son propre sens de soi tout en essayant d’aider sa mère à faire face à l’alcoolisme.

S’adressant aux journalistes après l’annonce du prix, Stuart a déclaré que le livre avait mis 10 ans à écrire et était la réalisation d’un rêve d’enfance.

Il a dit: “Il s’agit de revenir aux rêves abandonnés.”

L’écrivain a déclaré que son prix de 50 000 £ lui permettrait de «se concentrer» sur son écriture – un deuxième roman est en route – et peut-être même aider à payer pour un retour des États-Unis en Écosse.

Il a déclaré: “Je suis toujours à la recherche d’un moyen de rentrer chez moi. La distance apporte de la clarté, mais aussi du désir.

«La vérité est que mon cœur est en Écosse et je cherche toujours un moyen de rentrer chez moi et peut-être que Shuggie m’aidera à le faire».

Stuart a déclaré qu’il pensait que le livre souffrirait d’être publié deux semaines avant l’épidémie de coronovirus aux États-Unis.

Il a déclaré: «Il a fait l’objet de critiques élogieuses dans le New York Times et le Washington Post et deux semaines plus tard, toutes les librairies du pays ont fermé.»

Mais il a dit que le simple fait d’être sélectionné pour le prix «a tout lancé» pour le roman.

L’éditeur et écrivain Margaret Busby, qui a présidé le jury, a déclaré que la décision était unanime pour un livre qui, selon elle, était «nuancé» et «incroyablement émotif».

Elle a dit: “Il est plein d’une telle gamme émotionnelle, c’est un livre qui peut vous faire rire autant que vous faire pleurer.”

Stuart, 44 ans, a dédié le livre à sa propre mère décédée d’alcoolisme à l’âge de 16 ans.

Diplômé du Royal College of Art, il a déménagé à New York pour travailler pour des marques telles que Calvin Klein, Ralph Lauren et Gap et a commencé à écrire pendant son temps libre il y a dix ans.

Mme Busby a déclaré que le livre était «destiné à être un classique».

Elle a déclaré: «L’histoire déchirante raconte l’amour inconditionnel entre Agnès Bain – enclenché à une descente dans l’alcoolisme en raison des circonstances difficiles que la vie lui a connues – et son plus jeune fils.

“Shuggie se bat avec des responsabilités au-delà de ses années pour sauver sa mère d’elle-même, tout en faisant face à des sentiments et des questions en plein essor sur sa propre altérité. Avec grâce et puissance écrite, ce roman a un impact en raison de ses nombreux registres émotionnels et ses personnages réalisés avec compassion.

“La poésie des descriptions de Douglas Stuart et la précision de ses observations ressortent: rien n’est gaspillé.”

Stuart a prononcé son discours via un écran lors de la cérémonie à distance sociale sécurisée par Covid et a reçu le prix, un trophée, une édition de son livre reliée par un designer et 2500 £ supplémentaires pour sa présélection.

La «cérémonie sans murs» du Roundhouse a été diffusée à la télévision et à la radio de la BBC et comprenait des contributions de participants réguliers, dont SAR la duchesse de Cornouailles et des stars comme Barack Obama.

Shuggie Bain de Douglas Stuart qui a remporté le Booker Prize 2020

L’ancien président a évoqué le pouvoir de la fiction qui nous permet «de nous mettre à la place de quelqu’un d’autre, de comprendre ses luttes et d’imaginer de nouvelles façons d’aborder des problèmes complexes et d’effectuer des changements».

Dans son discours, la duchesse a déclaré que le prix de cette année était «encore plus important que d’habitude».

Elle a déclaré: «Alors que Covid nous a privés de tant de plaisirs culturels – musique live, théâtre, cinéma, galeries d’art, même être ensemble dans la chair ce soir – nous avons au moins pu lire. Et tant que nous pouvons lire, nous pouvons voyager, nous pouvons nous échapper, nous pouvons explorer, nous pouvons rire, nous pouvons pleurer et nous pouvons nous attaquer aux mystères de la vie.

Les précédents lauréats du prestigieux prix sont Salman Rushdie, Roddy Doyle et Hilary Mantel.