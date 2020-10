.

Marylebone Village abrite un mélange unique de boutiques de mode et de beauté indépendantes, de marques de style de vie et d’une gamme diversifiée de restaurants, bars et épiceries.

Profitez de l’un des nombreux espaces verts à quelques minutes d’Oxford Street et de Bond Street, dînez, faites du shopping local et vivez une expérience unique au cœur du West End de Londres. Basez-vous au Marylebone Hotel où vous disposerez de toutes les commodités nécessaires pour un séjour luxueux et le séjour ultime.

Que vous soyez un lève-tôt ou un snoozer d’alarme, Aubaine vous propose un menu petit-déjeuner de 8h à 11h30. Dégustez des toasts à l’avocat, des œufs royaux ou même une coupe de champagne pour le petit-déjeuner.

Une fois rechargée, vous serez prêt à descendre dans les rues de Marylebone Village pour acheter les dernières collections automne / hiver des détaillants de luxe résidents Rachel Riley, Caroline Gardner, Theory et Sirplus.

Pour le déjeuner, vous aurez l’embarras du choix avec l’abondance de restaurants incroyables que Marylebone Village a à offrir. Visitez Oka sur New Cavendish Street pour des sushis faits à la main et une cuisine pan-asiatique moderne, ou dirigez-vous vers Orrery pour un «goût d’azur» à Marylebone, avec un toit-terrasse orné de lavande, d’oliviers et de lierre.

Après le déjeuner, il est temps de se détendre avec un soin du visage sur mesure au service InResidence du détenteur d’un mandat royal John Bell & Croyden, suivi d’une pédicure chez Margaret Dabbs London dans leur salon New Cavendish Street. Ou, faites de l’exercice dans la boutique Gym Amp avec des séances d’entraînement personnelles individuelles.

Prenez le temps de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un être cher en visitant l’un des meilleurs bijoutiers de Marylebone Village. Trouvez des pièces vintage uniques en leur genre dans la boutique primée et durable Kastur Jewels sur Bulstrode Street.

Pour le dîner, le pub gastronomique Coach Makers Arms propose une cuisine britannique de saison, suivie d’un délicieux cocktail dans son bar caché au sous-sol de style années 70. Prenez un rouleau de saucisse de The Ginger Pig pour le voyage de retour et votre séjour ultime à Marylebone Village est terminé.

Marylebone Village offre aux lecteurs la chance de gagner une “ staycation ” dans la région d’une valeur de plus de 2000 £, comprenant:

Séjour “ Faites-en une nuit ” à l’hôtel Marylebone, petit-déjeuner, dîner et nuitée Petit-déjeuner au champagne pour deux à Aubaine Déjeuner pour deux avec un verre de vin à Orrery Dîner de trois plats pour deux au Coach Makers Arms, comprenant un cocktail au 72 bar Dîner pour deux à Oka, New Cavendish Street Panier de beauté de luxe et deux soins du visage sur mesure de John Bell & Croyden Medical Pédicure avec un podiatre principal à Margaret Dabbs London, New Cavendish Street clinic Pass d’un mois à Amp £ 200 carte-cadeau de Kastur Jewels Carte-cadeau de 100 € de Sirplus Carte-cadeau de 200 € de Theory Carte-cadeau de 250 € de Rachel Riley Carte-cadeau de 20 € de Caroline Gardner Un livre de viande de The Ginger Pig

Termes et conditions: 18+. La promotion se termine à 23 h 59 le 2 novembre 2020. Il y a un prix comme indiqué ci-dessus. Le forfait petit-déjeuner Aubaine comprend un choix d’œufs bénédictine, royale ou florentine, ou de pain grillé à l’avocat, servi avec un croissant, du jus d’orange et du thé ou du café et une coupe de champagne – le petit-déjeuner est servi jusqu’à 11h30. Margaret Dabbs London Medical Pedicure ne peut être utilisée qu’à la clinique New Cavendish Street et n’inclut pas les traitements supplémentaires. Le dîner à Oka ne peut être utilisé qu’au restaurant New Cavendish Street jusqu’à une valeur de 80 £ du dimanche au jeudi et doit être réservé à l’avance. Le bon Rachel Riley ne peut être utilisé que dans la boutique Marylebone High Street. Les éléments d’expérience du prix doivent être réservés à l’avance et la période de validité sera incluse avec chaque élément individuel du prix lorsque le gagnant en sera informé. Tous les éléments du prix sont valables dans les établissements de Marylebone Village uniquement, sauf indication contraire. Tous les éléments du prix sont strictement sous réserve de disponibilité et des dates d’interdiction peuvent s’appliquer. Le gagnant sera le premier participant sélectionné au hasard après la date de clôture et sera contacté avant le 14 novembre 2020. Le prix n’est pas transférable et il n’y a pas d’alternative en espèces. Certains des prix devront être collectés ou échangés en magasin. Tous les extras supplémentaires non expressément inclus dans le prix, tels que les boissons supplémentaires, les voyages vers et depuis les destinations énumérées ci-dessus et le stationnement, ne sont pas inclus dans le prix et sont à la charge du gagnant. Le gagnant et son invité doivent être âgés de plus de 18 ans. Une participation en ligne par personne. Les règles de promotion habituelles s’appliquent, voir www.standard.co.uk/rules. Pour plus d’informations, veuillez écrire au service client, Evening Standard Limited, Northcliffe House, 2 Derry Street, Londres, W8 5EE. Promoteur: Marylebone Village.