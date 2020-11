T

o célébrer les fêtes de fin d’année, Marylebone Village offre aux lecteurs la chance de gagner une sélection d’expériences et de cadeaux dans les boutiques et restaurants de la région.

Déjeuner ou dîner pour deux au Blandford ComptoirUne boîte de fromages et de vins de Noël de La FromagerieUn déjeuner de trois plats pour deux au FischersHydraTight Facial Treatment de Dr Haus Dermatology Un bon de 250 £ agnes bUne grande dinde de Ginger PigAn Anglepoise & Margaret Howell Lampe de type 75 du Conran Shop Un sac à bandoulière Miranda Bordeaux et une écharpe en laine d’agneau à carreaux marine Jenna de LK Bennett Une bouteille de champagne de 28 à 50 Une carte-cadeau de 100 £ de Theory Une cafetière David Mellor 8 tasses en acier inoxydable Un bon de 100 £ pour la Little Greene Paint Company Le cadeau essentiel pour les hommes coffret cadeau du cabinet de conseil virtuel Space NKA et 7,5 L de peinture de Farrow and Ball

Pour participer, entrez vos coordonnées ci-dessous.

Termes et conditions: 18+. Résidents du Royaume-Uni uniquement. La promotion se termine à 23 h 59 le dimanche 22 novembre 2020. Il y a un prix composé des éléments énumérés ci-dessus, tous les éléments individuels du prix sont soumis à disponibilité et des dates d’interdiction individuelles peuvent s’appliquer. Les éléments d’expérience du prix doivent être réservés à l’avance et la période de validité, les limites de valeur et les conditions d’utilisation seront incluses avec chaque élément individuel du prix lorsque le gagnant en sera informé. Chaque élément du prix aura une durée d’utilisation et / ou d’échange spécifique qui sera confirmée au moment de la réception. Tous les éléments du prix sont valables dans les établissements de Marylebone Village uniquement, sauf indication contraire. Certains des éléments du prix devront être collectés ou échangés en magasin. Tous les extras supplémentaires non expressément inclus dans le prix, tels que les boissons supplémentaires, les voyages vers et depuis les destinations énumérées ci-dessus et le stationnement, ne sont pas inclus dans le prix et sont à la charge du gagnant. Tout invité pour une expérience pour deux doit être âgé de plus de 18 ans. Le gagnant sera le premier participant sélectionné au hasard après la date de clôture et sera contacté avant le 1er décembre 2020. Le prix n’est pas transférable et il n’y a pas d’alternative en espèces . Une inscription en ligne par personne. Les règles de promotion habituelles s’appliquent, voir www.standard.co.uk/rules. Pour plus d’informations, veuillez écrire au service client, Evening Standard Limited, Northcliffe House, 2 Derry Street, Londres, W8 5EE. Promoteur: Marylebone Village.