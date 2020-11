S

Salut à la collection de 13 sauces pimentées d’inspiration mondiale de Chilli No. 5 – y compris les tentantes Heavenly Harissa, Ever So English, Wicked Wasabi, Sriracha-Cha-Cha-Cha, Jamaican Jerk et Forever Phall – remplies d’ingrédients plus sains.

Chaque sauce contient un mélange de cinq piments, en plus d’une gamme de superaliments tels que l’ail noir et blanc, le gingembre et le vinaigre de cidre de pomme.

Toutes les sauces sont également végétaliennes et la plupart sont exemptes d’arômes et de colorants – et elles sont également présentées dans des emballages durables.

«Non seulement je voulais créer des sauces piquantes incroyablement savoureuses, mais je voulais aussi m’assurer qu’elles étaient saines et aussi durables que possible», déclare le co-fondateur Rumble Romagnoli. «Toutes nos sauces sont préparées avec les meilleurs ingrédients et sont conçues pour les gourmets qui veulent non seulement ajouter du piquant à leurs créations culinaires, mais aussi profiter d’un mode de vie sain et actif.

Chilli No. 5 offre aux lecteurs ES la possibilité de gagner l’un des 10 coffrets cadeaux Kitchen Collection. La collection Kitchen comprend cinq sauces piquantes – Forever Phall, Ever So English, Chinese Hot & Sour, Wicked Wasabi et Sriracha-Cha-Cha-Cha – pour ajouter du piquant à votre répertoire culinaire.

Pour participer, remplissez vos coordonnées ci-dessous.

