Être enfermé à l’intérieur de cette prison géante de Covid vous oblige à considérer les dimensions », dit Gaika, assis sur son canapé dans sa robe de chambre, des tatouages ​​de fleurs et un serpent enroulé sur sa poitrine. «Lorsque vous êtes seul, à écouter de la musique, vous commencez à penser à l’émotion des sons et à la signification des paroles. À propos de l’endroit où vous vous trouvez et du type de société dans laquelle vous vivez. »

Il fait une pause, son regard Zoom stable. «Comment vous sentiriez-vous dans un endroit différent, sous un système différent?»

C’est avec de telles questions à l’esprit que la trentenaire née à Brixton a créé Palatium, une performance audiovisuelle diffusée dans le cadre de l’EFG London Jazz Festival la semaine prochaine. Un héros underground, célébré à la fois pour son activisme et son hybridité – sa musique et ses médias inter-genres englobent l’installation, l’art visuel, la technologie, l’écriture et la performance – Gaika est surtout connu pour le style de rap effrayant et dystopique qu’il appelle le “ ghetto-futurisme ” . Mais le jazz? Pas vraiment.

«Je ne sais pas combien de mes fans iraient à un concert de jazz», se dit-il. «Ou combien de fans de jazz viendraient me voir en tournée. Mais à Londres, vous avez cette grande nouvelle vague de jazz qui s’est déroulée de manière très bricolée, et vous avez une scène musicale percutante et urbaine qui devient vraiment mainstream.

«Les deux parties ont fait la même chose, mais elles sont juste debout et se regardent. Je veux joindre les points, créer une conversation. »

C’est tôt le matin dans l’ouest de Londres avant le verrouillage. Dans une heure environ, ce fils aîné de parents jamaïcains et grenadiens est parti rendre visite à des amis à Manchester, où il a brièvement étudié l’ingénierie avant de passer à l’école d’art, créant des vidéos pour le collectif de hip hop Manc Murkage, dans lequel il était également MC, ainsi que le chemin.

L’expérience de Gaika en tant que réalisateur nourrit sa musique: «Tout ce que je fais est conceptuel», dit-il d’un son construit à partir d’éléments de dancehall, dub et reggae, garage, trap et crasse. Il regorge d’idées – autour de l’identité noire, du capitalisme, du colonialisme, de l’autoritarisme, etc. – et d’une émotion authentique et troublante.

«Si je crée un morceau de musique qui me donne envie de pleurer, je sais que c’est bien», dit-il. «Mon travail représente directement ce que je considère comme la vérité. Je n’ai pas le temps pour les règles qui disent qu’un rap avec des tatouages ​​et des bijoux est mauvais ou moins articulé simplement parce que la classe moyenne blanche le trouve menaçant.

«Pour moi, Londres est sur le fil du rasoir en raison de l’écart croissant entre riches et pauvres. C’est une ville pleine de galeries et de musées avec des espaces vides et des jeunes avec de grandes idées; d’immigrants conduisant des taxis qui étaient ou auraient pu être des neurochirurgiens sans le racisme. »

L’EP actuel de Gaika, Seguridad, qui fait suite à son premier album acclamé en 2018, Basic Volume, aborde ces notions tout en copiant et collant les sons de manière puissante, fluide et curieusement optimiste. Il l’a enregistré au Mexique avec le collectif de musique de danse de Leftfield NAAFI, qu’il a rencontré en tournée. Londres était néanmoins dans son esprit: «Difficile de notre naissance, c’est la manière de Londres», déclame-t-il sur des battements de fusil à dispersion, à travers une brume de vocoder étrange.

Tout cela semble bien loin des archives de vinyles que Gaika et ses collègues non-conformistes Miink et Azekel vont piller pour Palatium, un spectacle qui plie des échantillons de jazz dans l’électronique contemporaine et place les résultats sur fond de film expérimental. Nommé pour les palais construits par les empereurs romains, Palatium vise à briser et à reconstruire ce que les notes de programme décrivent comme «l’architecture invisible qui abrite le corps révolutionnaire fatigué».

Ou si vous le souhaitez, pour rafraîchir l’héritage des visionnaires noirs tardifs. Redémarrez le lecteur pour prendre d’assaut les barricades.

«C’est définitivement expérimental, mais je vais faire passer mon point de vue», déclare Gaika, dont l’installation 2018 System à Somerset House a examiné le carnaval de Notting Hill et la culture du système sonore dans le contexte de l’immigration, de la noirceur et de la possession de l’espace, et a abordé les liens de Londres avec l’esclavage avec Flight Recorder, une «sculpture fonctionnelle» commandée par Soho’s House of St Barnabas dans le cadre du Black History Month.

Il me montre une partie du vinyle qu’il utilisera pour Palatium: des classiques des grands du jazz John Coltrane et Miles Davis – des visionnaires noirs tous deux – et de l’innovateur jamaïcain-canadien de ska Jackie Mittoo. Chaque disque est choisi dans la collection qui appartenait autrefois au défunt père de Gaika, Charlton Philip Tavares, DJ du système sonore et pionnier des matériaux, décédé en 2016.

Enfant, Gaika écoutait la musique du pianiste de jazz Thelonious Monk (“Une expérience compliquée”) tout en bricolant sur un clavier jouet, ou plus tard, en démontant et en remontant des spectromètres à rayons X et d’autres matériels rapportés du laboratoire de son père Basic Volume, qui était situé dans une zone industrielle à West Norwood et entièrement composé de scientifiques noirs.

«Mon père travaillait avec des matériaux supraconducteurs et a fait plusieurs percées. Il avait une exposition au Musée des sciences. Mais c’était les années 80; il était noir et un peu socialiste. Son entreprise n’a reçu aucun soutien et tout s’est effondré et il ne s’est jamais remis. Tant de potentiel gaspillé à cause du racisme », ajoute-t-il.

L’art et la science ne s’excluent jamais mutuellement. «Nous nous sommes concentrés sur les mathématiques et les sciences, mais nous dessinions aussi, peignions, écrivions et faisions de la musique», poursuit-il (il a deux frères plus jeunes; l’un est chercheur au MIT, l’autre est le cinéaste Kibwe Tavares). «La priorité de mes parents était notre éducation.»

Les frères Tavares n’étaient pas seulement encouragés à sortir des sentiers battus. Ils ont été encouragés à démonter la boîte, à examiner son contenu puis à la reconstruire, mieux. L’éducation de Gaika aide donc à expliquer son esthétique sculpturale, techniquement alimentée par le feu, son talent pour construire des cadres qui hébergent de grandes émotions – des évaluations de la violence à la foi dans la romance et l’amour.

«Une grande partie de mon travail porte sur la relation des gens à l’espace dans lequel ils se trouvent, qu’il soit physique ou mental», dit-il. «Et pour le moment, nous sommes chez nous en petit nombre ou seuls. Nous voulons écouter quelque chose qui reflète le temps, nous fait penser à l’avenir.

«C’est de la musique de guérison.» Un sourire. «Mais c’est aussi très intense.»

Gaika, Miink et Azekel présentent Palatium en direct le vendredi 20 novembre à 20h, ici. Achetez vos billets ici. L’EFG London Jazz Festival est diffusé du 13 au 22 novembre sur efglondonjazzfestival.org.uk