Gal Gadot a pu facturer 33 fois plus pour Wonder Woman 1984

Un fait très impressionnant a été publié qui a laissé beaucoup de voix sans voix, car apparemment l’actrice Gal Gadot J’ai peut-être facturé 33 fois plus pour le film tant attendu “Wonder Woman 1984” dans lequel j’ai joué.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la première de “Wonder Woman” en 2017 a suscité une grande controverse après avoir appris que Gal Gadot Il n’avait facturé que 300000 dollars pour jouer dans le film, qui a rapporté plus de 800 millions de dollars au box-office mondial et a fait de Gadot l’une des stars les plus populaires.

Cependant, les choses ont beaucoup changé pour le nouveau film, puisque l’interprète aurait pu facturer jusqu’à 33 fois plus pour “Wonder Woman 1984“.

Le succès du premier film Wonder Woman, pour lequel Gadot n’a reçu que 300000 dollars, un chiffre qui a provoqué l’indignation dans certains cercles alors qu’il pâlissait par rapport à ce que de nombreuses stars de l’action masculine rapportent à la maison, Cela l’a aidée à lancer sa carrière et à figurer sur la liste des actrices les mieux payées d’Hollywood. “

Il ne fait aucun doute que cela a agacé de nombreux fans de la franchise et de l’actrice, car c’est un chiffre vraiment bas qu’il ne le méritait.

Par Wonder Woman 1984, elle a gagné 10 millions de dollars, une somme considérable qui est encore moins de la moitié de ce que gagnent certaines stars de l’action masculine, encore un autre signe qu’à Hollywood, comme ailleurs, l’écart de rémunération entre les sexes persiste. il y a un long chemin à parcourir », a rapporté Vanity Fair.

Cependant, son salaire a connu une énorme augmentation et en fait la réalisatrice Patty Jenkins assure que Gadot Vous n’êtes pas dans l’industrie pour l’argent, ce qui peut sembler ridicule à beaucoup.

Gal est quelqu’un dont l’objectif principal est de bien faire son personnage, et c’est quelque chose de très spécial, avoir une Wonder Woman comme ça. Il ne recherche ni la gloire ni la renommée; Il se demande toujours: «Que pouvons-nous faire avec ce qui est bon pour le monde?», A-t-elle déclaré à Vanity Fair.

Après plusieurs retards dus à la pandémie de coronavirus, “Wonder Woman 1984” devrait sortir en salles le 25 décembre prochain si les choses se passent bien.

L’option de la première directe en «streaming» n’est pas discutée. Nous sommes toujours complètement derrière l’expérience cinématographique de «Wonder Woman 1984» et soutenons nos cinémas bien-aimés », a déclaré le réalisateur sur Twitter.

D’autre part, il y a quelques jours, il a été annoncé que la belle actrice Gal Gadot Elle sera en charge de donner vie à Cléopâtre dans un nouveau film qu’ils vont réaliser, une nouvelle qui a sans aucun doute suscité une grande impression et émotion.

Et il ne fait aucun doute que le modèle a également surpris tout le monde et est devenu au fil du temps l’une des célébrités préférées de nombreuses personnes.

J’adore me lancer dans de nouveaux voyages, j’adore l’excitation des nouveaux projets, l’excitation de faire de nouvelles histoires une réalité. Cléopâtre est une histoire que je voulais raconter depuis longtemps. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant d’avoir cette équipe de premier ordre! », A tweeté Gadot dimanche dernier.

Gadot Il dirigera avec Jenkind ce projet incroyable que Paramount a développé après un conflit majeur entre les studios les plus importants de tout Hollywood.

Il est à noter que Gal Gadot Varsano a été sélectionnée pour jouer le personnage de Wonder Woman dans l’univers DC et a fait ses débuts dans le film “Batman v Superman: Dawn of Justice” en 2016 et avec cela, elle est devenue la première actrice de Jouez la super-héroïne dans un film d’action en direct.

