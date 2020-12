Wonder Woman Gal Gadot vient de lancer son laso sur ce bel appartement en bord de mer sur la plage de Malibu.

Son dernier film, Wonder Woman 1984, a été le plus grand succès au box-office de l’ère de la pandémie, et peut-être pour célébrer, Gadot a conclu la transaction pour ce joyau dans le quartier chic des célébrités à l’ouest de Los Angeles.

Il dispose de près de 190 m² habitables répartis en 2 chambres et 3 salles de bains.

5 millions de dollars pour un appartement dans un condo de quatre unités peuvent sembler beaucoup, mais ce n’est pas un condo ordinaire.

Situé à mi-chemin entre Nobu et la jetée de Malibu, cet appartement privé en bord de mer au dernier étage est magnifiquement mis à jour et impeccable, avec un puits de lumière architectural spectaculaire et une porte vitrée du sol au plafond qui s’ouvre sur un balcon / salle à manger. avec carrelage sur le sable.

L’immense balcon permettra à Gadot et à son mari de profiter de vues spectaculaires sur l’océan et de couchers de soleil romantiques sur Malibu.

Il a une salle à manger formelle à côté de la petite mais efficace cuisine avec des appareils haut de gamme et des comptoirs en granit.

Le décor est simple mais élégant, avec des planchers de bois neutres, des murs blancs et une cheminée dans le salon.

Les chambres, chacune avec sa propre salle de bain, sont tapissées d’un mur à l’autre.

La différence dans la chambre principale est qu’elle dispose de deux salles de bains, l’une avec douche et l’autre avec baignoire et bidet, qui sont reliées par un couloir où se trouve le double lavabo.

Ce que l’actrice israélienne paiera 1 240 $, ou 25 000 pesos mexicains rien que pour l’entretien, ce qui équivaut à ce que beaucoup paient en loyer pour un appartement normal, sinon plus. Une vraie folie, mais avec ce point de vue, ça vaut vraiment le coup.

La beauté de 35 ans et son mari, Yaron Varsano, ont acheté la propriété à Bui Simon, qui a remporté Miss Univers en 1988, représentant la Thaïlande.

Fait trivial, Gal Gadot était également Miss Israël et a participé à Miss Univers 2004, mais le fait le plus curieux de tous est que le condo a été construit en 1984, la même année que le titre du nouveau film Wonder Woman. Coïncidence ou destin?

Gal Gadot et Yaron Varsano se sont mariés en 2008 et ont deux filles, Alma, 9 ans, et Maya, 3 ans.

En plus de ce condo, le couple a une autre maison de 5,6 millions de dollars dans les collines d’Hollywood et également une résidence en Israël.