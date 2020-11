Gal Gadot critiquée pour son désir de jouer à Cléopâtre | .

Connue pour son rôle de Diana Prince mieux connue sous le nom de Wonder Woman, l’actrice de 35 ans Gal Gadot originaire de Petah Tikva, Israël a partagé son désir de devenir la nouvelle Cléopâtre dans sa prochaine filmPour cette raison, certains internautes ont partagé leur mécontentement et ont commencé à la critiquer.

Dans les réseaux sociaux, le terme “Whitewashing” (sa traduction est blanchiment), a été beaucoup utilisé pendant des mois, ceci en raison de l’insistance d’Hollywood à présenter des acteurs blancs de l’industrie cinématographique jouant des personnages qui pourraient à leur tour être parfaitement interprétés par des histriones du propre groupe ethnique ou de la race dont le contenu du projet original est concerné.

Patty Jenkins sera en charge de porter le projet au cinéma, à nouveau Gal Gadot elle était prête à travailler avec elle après avoir été choisie pour interpréter l’histoire de l’un des plus grands pharaons égyptiens, la reine Cléopâtre.

Il y a quelques années, pour un acteur blanc jouer un personnage d’une autre race ou même se maquiller pour ressembler davantage à l’histoire était tout à fait normal, il faut se rappeler que la belle Elizabeth Taylor a donné vie au Pharaon dans le année 1963.

Sa performance est devenue l’une des images les plus représentatives du souverain qui était également auteur de traités médicaux, commandant de la marine, linguiste et diplomate, le film dans lequel l’actrice est apparue est l’un des plus connus de sa carrière et Surtout, c’est grâce à elle qu’on en a appris un peu plus sur Cléopâtre l’une des plus grandes figures de l’histoire égyptienne et mondiale

Depuis un certain temps déjà, les internautes trouvent impoli que des acteurs jouent des rôles qui ne “vont pas avec le personnage”, l’un des cas les plus notoires était celui où il était prévu de faire l’action en direct de Disney “La Petite Sirène” où il était prévu qu’une actrice de couleur joue la jeune sirène qui est à l’origine blanche et rousse, ce qui a agacé les internautes quand ils ont appris qu’elle serait jouée par quelqu’un de sombre, non pas parce que l’actrice l’était mais parce qu’elle était hors de l’image. contexte original du film.

Cette affaire était l’une des plus notoires, cependant, des films ont été présentés où des acteurs blancs jouent des bruns, peut-être que certains internautes s’inquiètent déjà de ce fait et les réseaux sociaux sont le meilleur moyen d’exprimer leur mécontentement, c’est la même chose. avec Gal Gadot.

Ne comprenez-vous pas les tensions politiques entre Israël et le reste de cette région? Cela ressemble à une gifle intentionnelle dans laquelle #GalGadot joue un personnage historique d’origine perse / syrienne / grecque / égyptienne. #cleopatra #GalGadot “, a écrit @HaniMefti sur Twitter.

Cependant, comme il fallait s’y attendre immédiatement, le soutien à l’actrice a été immédiatement remarqué, des centaines d’adeptes de l’actrice sont immédiatement venus à sa défense, certains se sont vu confier la tâche d’expliquer le fait que c’était «autorisé» pour un L’actrice blanche la jouera pour sa progéniture.

Mais quel genre de racisme, de xénophobie et peu ou pas de connaissance de l’histoire devez-vous avoir pour critiquer Gal Gadot pour son prochain rôle de Cléopâtre, s’il vous plaît. Ce ne sera pas qu’Ana Bolena soit interprétée par une personne de couleur parce que c’est bien », a écrit @ LeoneLinares4 sur Twitter.

Le projet semble plus qu’accepté, peut-être pour certains internautes, il est parfait que Gal Gadot devient le pharaon de l’Égypte ancienne, donc un autre segment devra l’accepter, bien qu’il y ait plusieurs opinions à ce sujet, peut-être qu’à partir de maintenant, les projets hollywoodiens auront un peu plus d’attention aux acteurs qu’ils choisissent pour leurs rôles.

