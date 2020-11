Gal Gadot détruit-il Beyoncé? portait la même tenue que la sienne | .

Au cours des derniers mois, des comparaisons ont été faites entre célébrités et quel que soit le sexe ou le domaine dans lequel il se développe, tel a été le cas de l’actrice Gal Gadot et la chanteuse ainsi que l’actrice Beyoncé, qui portait une tenue similaire, ce qui a amené certains à affirmer que l’un des deux non assis à l’autre.

Bien que les deux n’aient aucune relation physique l’un avec l’autre, parce que leurs figures sont totalement opposées en termes de Gal Gadot, c’est une femme assez mince avec une silhouette stylisée et une délicatesse étonnante.

Quant à l’interprète de “Work it out”, c’est une femme à la peau foncée, extrêmement voluptueuse mais pas exagérée, ses cheveux naturels sont bouclés ce qui donne à la chanteuse une personnalité beaucoup plus enjouée.

L’élégance est peut-être l’une des rares choses dans lesquelles les deux pourraient coïncider, car malgré le fait qu’elles aient des figures différentes, elles sont toutes deux des femmes très élégantes, lorsqu’elles portent des vêtements de haute couture ou qu’elles portent des vêtements décontractés, à la fois Gadot et Beyoncé sont étiquetés «tapis rouge».

Il y a quelques années en 2017 Gal Gadot a partagé une photo qui a retenu l’attention de ses fans, surtout parce que surement quand on l’a vue tout de suite on a pensé à Beyoncé, car c’est la tenue qui a attiré le plus l’attention, car c’est similaire dans la vidéo de la chanson “Single Ladies”, même que le chanteur a lancé en 2008.

Comment vous souviendrez-vous de cette vidéo emblématique? Beyoncé apparaît à côté de deux danseuses vêtues d’un body noir, ses cheveux lâches bien qu’un peu rassemblés sur les côtés avec quelques clips, cela lui a donné plus de volume d’ailleurs, comme vous vous en souvenez le clip vidéo a été lancé en noir et blanc quelque chose ce qui était assez frappant.

Grâce à cette vidéo, la popularité de Beyoncé a grandi encore plus, plusieurs parodies ont également été publiées faisant référence à cette chanson que même Joe Jonas des Jonas Brothers a fait une vidéo parodiant la chanteuse dansant identique à elle, avec deux autres personnes.

Bien que cela ait pu être une coïncidence, c’était quelque chose d’assez agréable si vous voulez voir la photo, cliquez sur le LIEN SUIVANT.

Beyoncé Elle est une icône de la mode autant que de la musique, il n’est donc pas nouveau que des millions de personnes et même d’autres célébrités veuillent avoir une petite part du goût élégant et glamour de la chanteuse.

Gal Gadot apparaît dans sa publication il y a trois ans aux côtés de Matthias Vriens McGrath était apparemment en charge de la conception du costume de l’actrice, il porte une sorte de longue veste transparente avec quelques lignes qui forment des figures géométriques, en plus d’un Body noir qui contrairement à Beyoncé, ce modèle a un col roulé.

Quelque chose qui a également attiré beaucoup d’attention est le fait que l’image a été partagée en noir et blanc comme la vidéo de “Single Ladies” à l’époque.

Malgré le fait que les carrières des deux ne peuvent être comparées, Gal Gadot qui est à la fois actrice et mannequin, par contre Beyoncé est aussi actrice, chanteuse, productrice et femme d’affaires, certains de ses fans auront sûrement fait une comparaison avec cette tenue du protagoniste par Wonder Woman.

Gal Gadot En 2004, elle est devenue Miss Israël et bien qu’elle ne soit pas arrivée parmi les premiers finalistes du concours de Miss Univers, c’est là que sa popularité a commencé qu’elle s’est aventurée dans le cinéma et la télévision en termes de carrière de Beyoncé, cela a commencé en 1997, elle a donc une carrière plus large que la jeune actrice, en plus d’une différence d’âge qui n’est que de quatre ans, Gal Gadot a 35 ans et Beyoncé en a 39 respectivement.

Bien que les deux soient connus dans le monde entier, on pourrait dire que Beyoncé Il reste une légende un peu plus grande que Gal Gadot, notamment en raison de la trajectoire historique qu’il a eue tout au long de ces 23 années de carrière.

