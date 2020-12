Les fans de Fast And Furious se souviendront de Gal Gadot, qui a joué Gisele Yashar dans la série avant de jouer dans Wonder Woman. Le personnage est apparu pour la dernière fois dans Fast & Furious 6, et bien qu’il soit apparemment mort, certains fans se demandent si la star reviendra dans la franchise.

Malheureusement pour les fans de l’actrice, il semble qu’elle n’ait pas encore l’intention de revenir à Fast And Furious.

«Oh mon Dieu, je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. Pour le moment, ce n’est pas sur ma liste de choses à faire », a-t-il répondu lorsqu’on l’interroge à ce sujet dans une interview avec MTV News.

Gadot a fait ses débuts dans la saga de l’action en 2009. C’était son premier travail sur grand écran et son troisième en tant qu’artiste après avoir fait des apparitions occasionnelles dans des séries israéliennes. Il a ensuite rejoint Fast & Furious 5 (2011) et Fast & Furious 6 (2013). Sa carrière a pris un virage à 180 degrés lorsqu’elle a été choisie pour jouer le rôle de Diana Prince dans Batman v Superman: Dawn of Justice et plus tard dans son film solo, Wonder Woman.

Wonder Woman 1984 sort en salles aux États-Unis et également sur HBO Max à partir du 25 décembre. Gadot apparaîtra ensuite dans Death on the Nile, Justice League de Zack Snyder et Red Notice. Elle jouera également Cléopâtre dans le biopic réalisé par Patty Jenkins.

De son côté, la franchise ajoutera bientôt un nouvel opus. Le 28 mai 2021, Fast & Furious 9 sortira, dirigé par Vin Diesel, Charlize Theron, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Lucas Black, Tyrese Gibson, Finn Cole, Nathalie Emmanuel, John Cena et Ludacris, entre autres.