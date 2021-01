Après que plusieurs critiques aient comparé le dernier méchant présenté dans Wonder Woman 1984 comme étant quelque peu basé sur Donald Trump, star principale, Gal Gadot nie la comparaison. Dans une interview avec Variety avant la première du film sur HBO Max et dans les salles le 25 décembre, Gadot a révélé que bien que le film contienne des “éléments politiques”, ce n’est pas du tout un film politique, et rien n’était destiné à ressembler à “Trump. “pour le personnage de Pedro Pascal, Maxwell Lord.

Gadot admet que toute la comparaison est “intéressante” car quand ils l’ont tourné, ils n’ont jamais beaucoup réfléchi dans cette direction avant d’arriver à la scène de la Maison Blanche. “Maxwell Lord a tellement de versions différentes dans les bandes dessinées et je pense que Patty et Dave [Callaham] et Geoff [Johns] – les scénaristes – ont vraiment pris la personnalité de Gordon Gekko “, dit-elle.” Le truc à propos de Maxwell Lord dans notre film, contrairement aux bandes dessinées, c’est qu’il est plus complexe parce qu’il n’est pas seulement un méchant méchant. C’est une personne ordinaire qui veut être toutes ces choses que vous verriez à la télévision. “

L’actrice de 35 ans ajoute à quel point l’acteur Pascal, à un certain moment, s’était «concentré sur la page et sur ce qui était là», car le personnage était déjà là. “Mais nous n’avons jamais essayé d’imiter qui que ce soit d’autre. Nous n’avons jamais essayé d’imiter Trump ou quoi que ce soit.”

Gadot ajoute que si le film a des “éléments politiques” dans la nature du monde dans lequel le film se déroule, les personnages “traitent davantage de sujets” qui sont facilement liés à la politique. “Mais le film ne parle pas de politique. Le film parle de quelque chose de beaucoup plus simple. Il parle de vérité et du pouvoir de la vérité et de l’espoir”, a-t-elle déclaré.

Elle continue comment le message du film correspond vraiment à l’adage séculaire “faites attention à ce que vous souhaitez”, ce dont elle avait parlé avec le réalisateur, Patty Jenkins pendant le tournage du premier film en 2016. ” comme la saga Wonder Woman devrait être comme la Bible, a déclaré Gadot. “Le premier chapitre était sur l’amour et la naissance d’un héros. Et quand nous avons discuté de l’intrigue pour le deuxième, nous avons déjà découvert que le monde allait dans un endroit sombre. Nous voulions aborder cela – et je pense qu’au cours des dernières années, la vérité et les fausses nouvelles et toutes ces questions avaient été une patate chaude, un sujet brûlant. Nous voulions aborder «Quand est-ce trop? Quand voulons-nous simplement plus et ne nous demandons-nous pas quel est le coût de notre besoin?

Au milieu des fermetures de salles de masse dans la majeure partie de l’Amérique du Nord, Wonder Woman 1984 a été publié le 25 décembre par HBO Max et est devenu disponible sur vidéo à la demande. Rapportant 85 millions de dollars dans le monde entier lors de son week-end d’ouverture, le film a très bien fonctionné dans le climat actuel, devenant le plus grand film à ouvrir pendant la pandémie de coronavirus. Wonder Woman 1984 est maintenant en streaming sur HBO Max et disponible sur demande.