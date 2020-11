Gal Gadot révèle des moments dans Red Notice, nouveau film Netflix | Instagram

Le tournage du nouveau film Netflix est terminé, “Avis rouge«Là où l’actrice Gal Gadot partage des scènes avec Ryan Reynolds et Dwayne Jhonson, les nouvelles images que la star a partagées révèlent certains des meilleurs moments.

Le nouveau film, “Red Notice” est un film avec un gros budget et vient de la main de grandes figures telles que l’actrice et protagoniste de “Wonder Woman”, Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson qui étaient heureux d’atteindre la dernière ligne droite de ce projet avec le service de streaming populaire, Netflix.

L’un d’eux était également le protagoniste de “La Ligue de la justice“qui a récemment partagé plusieurs photos montrant certains moments du tournage de cette nouvelle production.

Avec un message émouvant, l’histrionique a révélé qu’après avoir terminé le tournage de la bande, ils ont le temps de se détendre et de réfléchir sur les 24 heures sur 24 au bord des enregistrements.

En plus de cela, la présence du virus les a maintenus avec diverses mesures de sécurité, ce qui signifiait un effort énorme, a-t-il déclaré.

«Maintenant que je suis rentré à la maison, j’ai eu le temps de réfléchir sur les derniers mois de tournage de #RedNotice. Pour se remettre au travail pendant la pandémie, nous avons dû faire beaucoup de sacrifices, surtout de la part de notre incroyable équipe. Nous avons dû être kidnappés. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et juste aller et venir du plateau », a écrit l’histrionique dans les premières lignes de son message.

De même, la célèbre actrice de cinéma a souligné «le travail de son équipe» et la persévérance avec laquelle ils ont continué à travailler malgré leur éloignement de leur famille pendant plusieurs mois, ce qui a contribué à leur permettre de le terminer et de livrer un film de la meilleure qualité. possible tant qu’ils peuvent rester en sécurité, a-t-il noté.

Je suis toujours conscient du fait que les choses ne sont choquantes et spéciales que lorsqu’il y a une force collective derrière elles. C’était sûr. Merci beaucoup à l’équipe RedNotice.

Par la suite, le “Wonder Woman«Elle a partagé quelques remerciements et a noté qu’elle avait hâte que tout le monde apprécie ce nouveau film.

Merci @rawsonthurber et mes incroyables compagnons de casting @therock et @vancityreynolds

J’ai hâte que tout le monde voie le film !! C’est tellement bon #ittakesavillage #RedNotice @sevenbucksprod @netflix @ masistills & @ hhgarcia41

À propos de “Avis rouge”

Écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber, un film où l’action et l’intrigue se concentreront sur les scènes dans lesquelles Gal Gadot jouera un voleur d’art intelligent qui mettra en échec toute la police du monde entier.

Face à une fille aussi rusée, l’intervention du chef d’Interpol sera demandée, qui est jouée par Dwayne Johnson qui se verra confier la tâche de la rattraper, cependant, dans ce bordel Ryan Reynolds fera également partie de l’intrigue en tant qu’escroc, les deux seront ennemis au début, bien que plus tard, ils formeront la meilleure équipe, qui à un moment donné se battra contre le véritable ennemi de toute cette histoire.

Il est à noter que ce nouveau film a dépassé le temps de la bande “Wonder Woman 1984” qui a été retardée à plusieurs reprises, même si récemment, comme annoncé par le site cinemascomics, le film devrait sortir en salles le 25 décembre 2020.

De même, sa participation à la Justice League de Zack Snyder est attendue, où il donnera vie à des personnages très intéressants tels que Cléopâtre et Irena Sandler, ainsi que la possibilité qu’il revienne dans la saga “Fast and Furious”.