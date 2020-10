De «Wonder Woman» (2017) à l’Égypte ancienne, l’actrice Gal Gadot et la cinéaste Patty Jenkins ramèneront l’histoire légendaire de Cléopâtre sur grand écran.

«J’adore me lancer dans de nouveaux voyages, j’adore l’excitation des nouveaux projets, l’excitation de réaliser de nouvelles histoires. Cléopâtre est une histoire que je voulais raconter depuis longtemps. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant d’avoir cette équipe de premier ordre! », A tweeté Gadot ce dimanche.

Le portail Deadline a annoncé ce dimanche que Gadot et Jenkins dirigeraient ce projet ambitieux qui sera développé par Paramount après un important différend entre les studios les plus importants d’Hollywood.

Laeta Kalogridis, l’une des scénaristes du film d’Oliver Stone sur Alexandre le Grand “Alexandre” (2004), sera en charge de l’écriture de ce film.

La figure emblématique du dernier représentant de la dynastie ptolémaïque et la chute de l’Égypte aux mains des Romains au siècle dernier avant que le Christ débarque au cinéma avec «Cléopâtre» (1963), sans doute l’un des films les plus célèbres de l’histoire.

Avec Joseph L. Mankiewicz comme réalisateur et Elizabeth Taylor comme protagoniste, le récit monumental de “Cléopâtre” a remporté quatre Oscars, mais ses énormes dépassements de coûts et sa production extrêmement compliquée (à l’époque c’était le film le plus cher jamais réalisé) étaient sur le point de mener ruiner au studio de la 20th Century Fox.

Ce film sur Cléopâtre marquera une nouvelle alliance entre Gadot et Jenkins après avoir balayé «Wonder Woman», un film de super-héros qui a reçu un soutien critique et qui a rapporté 822 millions de dollars dans le monde.

Cette année, ils prévoyaient de sortir la suite “Wonder Woman 1984”, mais son lancement, comme le reste des blockbusters hollywoodiens, a été affecté par la pandémie.

Il lit également: L’attente continue, “” Wonder Woman 1984 “” retarde à nouveau sa première

Après les récents report à 2021 de «No Time to Die» (James Bond) et du nouveau «Dune», le calendrier très réduit de sorties flashy en salles pour 2020 est limité à Wonder Woman 1984 ″, dont la première est toujours prévue pour le 25 décembre.

Sa réalisatrice Patty Jenkins a déclaré mercredi que son pari restait la première en salles à cette date.

«L’option de la première directe en« streaming »n’est pas discutée. Nous sommes toujours complètement derrière l’expérience cinématographique de «Wonder Woman 1984» et nous soutenons nos cinémas bien-aimés », a-t-il déclaré sur Twitter.

Dans le cas de “Wonder Woman 1984”, qui cumule déjà trois retards (de juin à août, d’août à octobre et d’octobre à décembre), cela joue contre le fait qu’il s’agisse d’un film Warner Bros., le studio qui contre le vent et la marée a insisté pour présenter “Tenet” dans les salles après leur fermeture pendant des mois en raison du coronavirus.

La stratégie commerciale de ce blockbuster de Christopher Nolan n’a pas bien fonctionné aux États-Unis, où elle n’a rapporté que 45,1 millions de dollars.