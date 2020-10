Gal Gadot devrait jouer le rôle de la reine égyptienne Cléopâtre dans un nouveau film réalisé par sa réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins. Le film sera produit à Paramount et écrit par Laeta Kalogridis, dont le travail comprend Alexander, Shutter Island et la série Netflix Altered Carbon. Cléopâtre est un sujet de prédilection à Hollywood depuis un siècle, et Sony Pictures travaille sur son propre projet séparé depuis des années.

Le nouveau film Cléopâtre est né avec Gadot lors de sa production Pilot Wave, et elle a personnellement participé à des pitchs Zoom avec Jenkins, Charles Roven d’Atlas Entertainment et Jaron Varsano, partenaire de Pilot Wave de Gadot, rapporte Deadline. Kalogridis a décrit les rythmes de l’intrigue du projet, qui n’est pas lié à une biographie spécifique de la reine égyptienne antique. Warner Bros., Netflix, Universal et Apple étaient également intéressés par le projet, mais la nouvelle présidente du groupe Paramount Motion Picture, Emma Watts, a remporté le concours.

Hollywood a réalisé des dizaines de films sur Cléopâtre datant de l’époque du cinéma muet, mais le plus célèbre reste l’épopée de 1963 réalisée par Joseph L. Le film massif a remporté quatre Oscars et a été un succès au box-office, mais sa production torturée et ses coûts explosifs ont presque mis en faillite la 20th Century Fox.

L’expérience de 1963 n’a jamais arrêté la fascination d’Hollywood pour Cléopâtre. Angelina Jolie aurait essayé de faire un film sur elle pendant des années, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Sony Pictures travaille sur un projet basé sur la biographie de Cléopâtre de Stacy Schiff, et les réalisateurs impliqués dans ce projet sont tous des hommes, dont James Cameron, Denis Villeneuve et David Fincher. Plusieurs écrivains ont également travaillé dessus, Eric Roth de A Star Is Born étant le dernier en date. Selon Deadline, il pourrait y avoir un “footrace” entre Paramount et Sony pour faire le nouveau film.

Gadot et Jenkins ont travaillé ensemble pour la première fois sur Wonder Woman en 2017 et ont rééquipé Wonder Woman 1984. La suite devait initialement sortir en salles fin 2019 avant d’être reportée à juin 2020. Warner Bros. l’a depuis reportée au jour de Noël en raison du pandémie de Coronavirus. Gadot joue également dans Death on the Nile de Kenneth Branagh, qui est prévu pour le 18 décembre. Ses prochains projets incluent Red Notice de Netflix, un biopic sur Irena Sendler et une série Apple TV + sur la vie de l’actrice Hedy Lamarr.