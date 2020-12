Quelques jours après l’arrivée du film tant attendu Gal Gadot: Wonder Woman 1984, la célèbre actrice israélienne a dédié un de ses posts Instagram pour nous inviter cordialement à voir le film dans un cinéma, en respectant bien sûr toutes les règles, les soins d’hygiène et la prévention nécessaires pour éviter la contagion.

Le 25 décembre est la date pour y assister, bien qu’il puisse également être apprécié en streaming par HBO Max. Bien que ce soit une option assez sûre et viable, Gal aimerait que ses fans aient l’expérience dans une salle de cinéma, en prenant le maximum de soin d’eux-mêmes mais en même temps pour qu’ils vivent le film comme il se doit, ou du moins comme il était prévu.

“Hé les gars, je suis tellement excité que le film sorte enfin, et de pouvoir partager son beau message avec vous, avec le monde, pendant ces temps de folie, cela signifie beaucoup pour moi. J’ai hâte de partager ce film avec vous depuis longtemps. depuis longtemps », a-t-il commenté la vidéo.

«Je sais que les cinémas font de leur mieux pour être en sécurité et pour offrir une expérience cinématographique complète. Donc, s’ils ont un cinéma sûr à proximité, des billets sont déjà disponibles. Alors, s’il vous plaît, allez acheter vos billets. Regardez ce film, voyez Wonder Woman 1984 et profitez d’une soirée cinéma spéciale. J’ai hâte de voir ce que vous dites à son sujet », a-t-elle ajouté dans son message.

Même sa directrice, Patty Jenkins, a également publié un communiqué révélant la surprenante date de sortie, qui a déjà reçu des commentaires et des opinions partagés: «Le moment est venu. À un moment donné, vous devez partager l’amour et la joie que vous devez avant tout donner. le reste », dit-il. “Nous aimons notre film comme nous aimons nos fans, alors nous espérons vraiment que notre film vous apportera à tous un peu de joie et de répit en cette saison de Noël. Allez le voir au cinéma, où il est sécuritaire de le faire. Il est également disponible. dans la sécurité de votre maison sur HBO Max », dit-il.

Dans la vidéo publiée sur son Instagram, on peut voir Gal Gadot vêtue d’un chemisier rouge, à l’intérieur de sa voiture, avec des accessoires très pâles autour du cou, ainsi que des lunettes de soleil pour se protéger les yeux.

En effet, ce sera à Noël lorsque Wonder Woman 1984 sortira à la fois en salles et sur la plateforme HBO. Comme nous le savons, la pandémie du C0VID-19 a retardé le film plusieurs fois il y a quelques mois, beaucoup pensaient que cette situation ne durerait pas aussi longtemps, mais nous n’en sommes plus qu’à un an.

Dans un autre sujet, nous pouvons aborder les différentes occasions dans lesquelles la belle actrice a montré qu’en plus d’avoir un excellent talent pour jouer et jouer la très aimée Wonder Woman, elle a également une grande aptitude pour le mannequinat étant l’une des plus grandes représentantes au monde. divertissement et collaboration avec différentes marques et magazines qui l’engagent pour être leur image.

Vous pouvez déjà imaginer le montant des revenus que génère la belle Gal Gadot, car sa présence est imposante et vous avez sûrement pu l’observer dans divers magazines et même dans des publicités, comme celles des compagnies de téléphone Huawei.

Pour le moment, nous ne pouvons qu’attendre de voir ce qu’ils nous ont préparé dans ce film si plein de commentaires controversés, de critiques pour son report, etc., quelque chose qui pourrait fonctionner pour une publicité gratuite.