La belle Jalisco et animatrice de télévision ainsi qu’une actrice Galilea Montijo Il est apparu dans certaines vidéos et photographies sur les réseaux sociaux où l’on pouvait voir la tristesse dans ses yeux, qui pouvait être causée par des larmes coulant sur ses joues.

L’un des hôtes du programme du matin Hoy et aussi l’un des plus aimés de tout le Mexique est Galilea Montijo Qui grâce à sa personnalité a volé le cœur de millions de Mexicains, depuis qu’il a commencé à apparaître comme présentateur et animateur des émissions “Pequeños Gigantes”, c’est qu’il a conquis les téléspectateurs avec son personnage et quelques événements.

Au fil des ans, nous avons vu dans diverses émissions de télévision, des feuilletons et même des films mexicains où Galilea Montijo Il a cependant prêté son image au cours de ces dernières années avec sa participation vivant avec des enfants et montrant sa charmante personnalité comme jamais auparavant, c’est qu’il a fait beaucoup plus de fans qu’auparavant.

Pour nous donner juste une petite idée de sa popularité, nous pourrions prendre Instagram comme une mesure par le nombre d’abonnés qu’il a et qui sont au courant de ses publications, qui s’élèvent à 8 millions 700 mille.

Galilea Montijo et d’autres personnalités du divertissement mexicain faisaient partie des chefs d’orchestre qui ont dirigé la nouvelle édition de Teletón pour collecter des fonds grâce aux dons des Mexicains et de certaines entreprises nationales et internationales.

Outre Montijo, étaient également présents:

Marco Antojo Regil Yanet García Mariano Osorio Cristian de la Fuente

Il y a actuellement 22 centres de réadaptation et d’inclusion pour enfants Téléthon (CRIT) à travers le Mexique, l’argent collecté est destiné à aider à maintenir ces centres et à aider avec les thérapies, cet événement a lieu depuis environ 23 ans, année après année, ils sont dédiés pour recueillir des fonds grâce à des dons pour aider plus d’enfants.

Bien qu’au fil des années, cette fondation ait été durement critiquée par certaines personnes, elle continue d’aider des enfants aux capacités différentes, il existe cependant plusieurs opinions à ce sujet, alors qu’aider d’autres personnes dans le besoin est pour beaucoup un grand acte de gentillesse.

De son côté, dans le cadre des chefs d’orchestre, Galilea Montijo a vécu pendant les 17 heures que le programme du Téléthon a duré une grande tristesse, et c’est qu’en raison de la pandémie, le contact physique est toujours évité, il ne doit donc pas toucher ni étreindre les enfants qui Ils ont visité le forum pour pouvoir participer et raconter leur histoire sur le Téléthon et le CRIT.

Le fait d’être devant l’un des enfants avec l’un de leurs parents sur le côté et un mur en acrylique pour Galilea Montijo était vraiment difficile de ne pas pouvoir leur donner un peu d’amour de manière physique, en leur donnant des câlins affectueux, comme il le faisait auparavant. la pandémie.

Il est habituel que lors de la transmission du programme, il y ait des cas où cela provoque de l’empathie pour les participants qui assistent courageusement à leurs thérapies pour atteindre une vie meilleure et se défendre un peu plus du monde, c’est quelque chose de vraiment compliqué et difficile car pas tous Les gens ont la bonne culture pour aider les autres, que ce soit pour tirer profit de vos dons ou non.

Galilea, comme les autres pilotes, s’est totalement livrée à cette transmission, à partir du moment où le compte 9999 a été de nouveau ouvert, l’espoir a commencé à arriver petit à petit, malgré le fait qu’aucun objectif précis n’était fixé à dépasser. En raison de la pandémie, il a été possible de dépasser le chiffre de 2019, un peu plus de 380 millions de pesos ont été collectés, dépassant à nouveau ce chiffre d’année en année.

