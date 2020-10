Galilea Montijo perd une dent en pleine diffusion en direct | Réforme

L’animatrice de l’émission du matin “Hoy”, Galilea Montijo, a fini par avaler la pièce dentaire en direct, probablement l’un des embarras plus grand qu’il ait vécu dans sa carrière.

Galilea Montijo est considérée comme l’une des chefs d’orchestre les plus charismatiques du Mexique, car elle fait rire des millions de téléspectateurs sans arrêt.

C’est lors de l’émission de ce matin que Galilée a révélé un moment honteux auquel il est confronté dans l’émission, qu’il n’a pas encore pu oublier à ce jour.

Dans la section “La note qui note”, l’animatrice a déclaré que lors d’une conférence qu’elle avait avec le producteur de l’émission Andrea Rodríguez, Galilea lui a dit qu’en raison de son âge, elle consommait déjà des gommes calcium.

Nous étions le producteur Andrea Rodríguez et moi parlions d’âge et nous avons dit âge et calcium. Et tout à coup, je prends et je prenais du calcium, des bonbons que j’ai achetés, j’ai avalé l’eau », a-t-il déclaré.

Alors avant d’entrer dans l’image, l’actrice a également bu de l’eau pour passer le gommeux, mais elle a senti que quelque chose de très difficile s’était passé.

Quelques secondes plus tard, il réalisa qu’il avait mangé une dent qui avait été introduite temporairement.

J’ai senti quelque chose de dur, j’avale l’eau, tout à coup je parle et j’ai remarqué que mon provisoire s’est détaché. “J’ai avalé le provisoire, vous voyez que d’habitude j’avale des choses comme le prompteur”, dit le chauffeur en riant.

À ce moment-là, il se sentit si désespéré qu’il essaya de vomir pour voir s’il pouvait récupérer la fausse dent mais malheureusement il ne le pouvait pas.

Arrête ça, je suis sortie pour essayer de vomir pour voir si ça sortait, comment j’allais sortir avec ce trou en l’air, il n’y avait pas moyen et je suis partie avec la gomme, l’âge c’est bien! »Dit Galilée.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cependant, sans succès, il a dû mouler une gencive comme si c’était sa dent pour sortir de l’image et sourire comme si de rien n’était, ce que certains ont probablement réussi à remarquer.

Galilea Montijo a si bien improvisé à l’époque que peu de gens ont remarqué l’incident, ce qui l’a sans aucun doute mis dans une sueur froide.

Pour terminer la capsule, Galilea a souligné «Mais regardez-moi, j’ai déjà mon sourire», avoue-t-il en riant.

Martha Galilea Montijo Torres a participé en tant qu’actrice à plusieurs telenovelas au Mexique et en tant qu’animatrice du programme Hoy et de divers programmes de télévision de variétés et de téléréalité, l’un des plus récents “Pequeños Gigantes” et est également apparu sur la couverture du magazine masculin H Pour des hommes.

Il est à noter que sa première apparition en tant qu’animatrice a eu lieu sur la chaîne câblée latine Ritmoson de 1994 à 1998, d’où elle a continué au programme Fantástico amor avec Héctor Sandarti et plus tard à Hoy avec Angélica Vale et Alfredo Adame.

En revanche, il y a quelques jours une publication est apparue que Galilea Montijo a partagé sur son compte Instagram une série de photographies où apparemment elle apparaît elle-même sans aucun vêtement.

C’est le 9 juin que ces photographies ont été rendues publiques dans lesquelles elle-même par le biais de sa publication a affirmé que c’était un truc de montage où son visage était placé sur un corps qui n’était pas le sien, et qui disait “travail” C’était avec qui ils la faisaient chanter pour obtenir de l’argent en échange de ne pas les rendre publics, alors elle a décidé d’aller de l’avant et de les exposer.

Cependant, en ce qui concerne la question juridique, l’actrice a également confirmé qu’elle avait déjà pris des mesures à ce sujet et que les autorités se chargeraient de faire payer celui qui était derrière la tentative d’extorsion.

Cela peut vous intéresser: sans vêtements! Galilea Montijo publie des images présumées divulguées