Galilea Montijo réapparaît au milieu de sa contagion «Dernier test» | .

Le conducteur Galilea Montijo Il a partagé sur son compte Instagram officiel une vidéo du moment exact où il a subi le test, apparemment le dernier à être effectué pour confirmer qu’il est indemne du virus.

C’est vrai, une semaine après que l’actrice a également fait connaître sa contagion, elle est réapparue sur le réseau social Instagram pour montrer le moment où elle a subi le test à l’hysope.

C’est à travers ses histoires Instagram que la présentatrice de la célèbre émission matinale “Hoy” a partagé avec ses millions de followers ce qui, elle l’espère, est le dernier test auquel vous devez vous soumettre dans votre lutte contre le virus.

Dernier test, j’espère qu’il est négatif. Aujourd’hui, je me sentais beaucoup mieux », a écrit le membre de Televisa.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est le 11 novembre dernier dans la nuit que Galilea a annoncé à travers ses histoires sur Instagram qu’elle était porteuse du virus.

Il est à noter que les soupçons avaient déjà été déchaînés car fin octobre dernier, Ariel Miramontes, connu pour son personnage “Albertano”, était en tant qu’invité dans le forum de “Hoy” et le même jour dans l’après-midi le producteur Alejandro Gou a révélé la contagion des Miramontes.

C’est ainsi que de cette manière, on a spéculé que les conducteurs avec lesquels il vivait dans le programme auraient pu être infectés et donc, le lundi suivant Galilée n’apparaît pas dans le forum de l’émission.

Enfin, quelques jours plus tard, Galilea a commenté sur son compte Instagram officiel qu’il devrait malheureusement rester à la maison, car il avait été testé positif.

Bonjour à tous! Je vais arrêter de les voir pendant quelques jours car mon test C0VID est revenu positif. Dieu merci, à la maison, nous allons bien. Je vous laisse des bisous et une bonne nuit ».

Comme prévu, le lendemain, au programme Hoy, l’animatrice Andrea Legarreta a évoqué la contagion de son partenaire.

C’est une blague d’humour noir car nous savons que notre Gali a été testée positive pour C0vid, alors nous envoyons à ma fille noire tout l’amour, toute l’affection, qu’elle récupère. Elle se sent bien, vous l’avez vue hier, elle va bien, sa famille aussi », a-t-il déclaré au début de l’émission jeudi 12 novembre dernier.

C’est ainsi que j’ai commenté qu’il y a eu des cas dans lesquels certains résultats sont de faux négatifs, alors ils avaient encore l’espoir que c’était le cas de Galilée.

Ce que nous ne savons pas, c’est que du coup il y a des résultats qui sont de faux négatifs, donc nous ne savons même pas si elle va même sortir, et que peut-être sa contagion était avec Andreas, Escalona et Rodríguez, nous ne savons plus où », at-il ajouté.

Après la contagion de la Galilée, on craignait aussi que le célèbre chauffeur et comédien Paul Stanley ait eu le virus, depuis le même jour de son annonce, sur des histoires Instagram, il partageait des photos avec son partenaire dans lesquelles on les voyait vivre de près et malheureusement sans masque.

C’est ainsi que quelques jours plus tard, Paul Stanley rejoint la contagion du virus actuel sur l’émission du matin.

De plus, comme vous vous en souvenez peut-être, les pilotes Lambda García, Andrea Escalona et Capi Albores étaient également porteurs du virus.

Hé, j’ai une annonce importante à faire ensuite, car après tous ces jours de tourbillon de situations compliquées qu’il y a eu ce week-end, nous avons fait le test vendredi », a déclaré Lambda le 2 novembre.

Et trois jours plus tard, pour être exact le 5 novembre, Capi Albores a annoncé sa contagion. “Hier, ils ont effectué un test Covid sur moi, aujourd’hui à 8h30 du matin, le résultat est revenu et j’ai été testé positif, c’est pourquoi je suis à la maison.”

Cela peut vous intéresser: à cause de Santeria de Galilée, Magda Rodríguez a perdu la vie, ils accusent