Galilea Montijo révèle qu'il bloque ses followers, il aime ça!

La belle animatrice de l’émission matinale «Hoy», Galilea Montijo, a rompu le silence et a évoqué les commentaires offensants qu’il reçoit via les réseaux sociaux dans ses publications, car il semble même qu’il bloque les gens.

Il ne fait aucun doute que depuis de nombreuses années, Montijo a vécu exposée au public, car comme vous vous en souvenez en 1993, l’actrice également est devenue finaliste au concours de beauté “La Chica TV”, et à partir de ce moment, son travail en série et des programmes couronnés de succès ont fait d’elle l’une des femmes les plus puissantes de Televisa et aussi l’une des célébrités mexicaines les plus internationalement reconnues.

Bien qu’en presque 30 ans de profession, il s’est habitué à recevoir des commentaires négatifs sur son physique ou d’autres choses, avec l’arrivée des réseaux sociaux, le messages offensants et les attaques ont malheureusement augmenté.

En fait, c’est ainsi qu’il l’a expliqué jeudi dernier dans l’émission du matin «Hoy», où il a défendu qu’être une personnalité publique ne donne pas aux gens le droit de l’insulter ou de lui manquer de respect.

Ensuite, vous savez que les commentaires ne manquent jamais, offensants, déjà de la part de personnes qui suivent la mentalité de María Castaña, de l’année de María Castaña. Il faut donc respecter », a déclaré l’hôte lors d’une conversation avec ses collègues Andrea Legarreta et Raúl Araiza.

Et c’est que comme indiqué Galilea Montijo, sur son compte Instagram officiel, elle ne leur permet pas de l’attaquer de cette manière, et il n’y a rien qui lui fasse plus de plaisir que de bloquer les utilisateurs qui lui écrivent pour l’offenser.

Il n’y a rien de plus beau que de bloquer les gens. C’est une sensation … c’est comme une sorte d’orgasme. Oui parce que, qui se fatigue le plus, vous de bloquer, ou les gens qui sont, blablablablablabla? Quelle flemme. Il faut acheter une vie de reine, je vous invite au coin, puis je vous dirai où ils la vendent », a ajouté le célèbre.

D’autre part, au programme de ce jeudi 3 décembre dernier, Andrea Rodríguez a annoncé certains des changements qui seront mis en œuvre au cours de la prochaine 2021 dans le programme «Aujourd’hui».

C’est ainsi que le nouveau producteur de l’émission du matin a souligné que la nouvelle année viendrait chargée de nouvelles.

Pour 2021, nous avons des surprises, nous avons une nouvelle chanson, celle d’Horacio Palencia, qui est une super chanson que vous allez adorer et de nouvelles sections », a-t-il expliqué.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, Rodríguez a assuré que son style s’inspire de celui de sa sœur Magda, qui a été responsable du programme pendant trois ans, jusqu’à sa mort le 1er novembre.

Je suis évidemment une élève de Magda car j’ai commencé à travailler avec elle dès l’âge de 17 ans. Une partie de ma créativité fait donc partie d’un style qu’elle m’a appris. Nous allons continuer avec les sections et les choses qui ont réussi, et petit à petit nous y mettrons notre empreinte », a-t-il ajouté.

Il faut noter que la fille de Magda Rodríguez, Andy Escalona, ​​a précisé que sa mère, avant de perdre la vie, avait déjà décidé des changements qu’elle souhaitait mettre en œuvre pour 2021, et que heureusement beaucoup de ces propositions seront respectées.

Miraculeusement Magda et Andrea avaient présenté 2021 [de Hoy] avant. C’est un format qu’ils avaient fait ensemble en octobre. C’est un format qui est déjà là, la scénographie est déjà là, les sections », dit-il.

Il est important de se rappeler que conducteur Guadalajara n’a pas pu contenir ses émotions quand Andrea Escalona a partagé le dernier projet de Magda Rodríguez, un projet qu’elle réalisera de l’au-delà et pour les plus nécessiteux, les enfants du Téléthon, ce à quoi personne ne s’attendait sûrement.

