Souviens-toi que quand Galilea Montijo a commencé sa carrière artistique dans des feuilletons tels que “ El Premio Mayor ”, “ Tú y yo ”, “ Tres Mujeres ” et “ El Precio de tu amor ”, la vie l’a menée sur un chemin qui a donné une grande satisfaction, conduite.

Cependant, dans son entretien le plus récent, Galilea Montijo a été interrogée sur la possibilité de revenir au jeu d’acteur et non seulement elle n’a pas exclu l’idée; Au contraire, elle a dit qu’elle était prête à avoir des scènes chaudes si on lui demandait.

«De ce qu’ils m’ont mis. Je suis content de la vie. Vous savez à quel point mon travail est amusant et j’adore ça. Et ce qu’ils m’ont demandé de faire, je suis content de la vie. “

Il convient de noter que la dernière telenovela à laquelle Galilea a participé était dans «La vérité cachée», diffusé en 2006 et où il a joué le rôle principal aux côtés de Gabriel Soto.

Rappelons-nous que ces dernières années, la présentatrice de Guadalajara a réussi à gagner le cœur des familles mexicaines et à se couronner comme l’un des pilotes mexicains les plus aimés et les plus réussis.

Montijo a également précisé que pour le moment, il ne faisait pas partie des plans 2021, bien qu’il ait avoué que s’il avait reçu des propositions qui, en raison de la pandémie de coronavirus, ne pourraient pas se matérialiser.

Par: SDP Noticias