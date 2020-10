Entrez (l’un des) dragons.

The Outsider’s Paddy Considine jouera un rôle royal dans la préquelle de Game of Thrones de HBO House of the Dragon, rapporte ..

L’acteur britannique incarnera le roi Viserys Targaryen dans la prochaine série, qui se déroule 300 ans avant la série originale Thrones et qui suivra les ancêtres de Daenerys alors que la maison Targaryen entame son effondrement ruineux.

Selon la description de son personnage, le roi Viserys de Considine est «un homme chaleureux, gentil et décent» trié sur le volet pour diriger Westeros. Cependant, «les bons hommes ne font pas nécessairement de grands rois».

Le spin-off a été co-créé par l’auteur de Thrones George RR Martin et le créateur de Colony Ryan J. Condal. Miguel Sapochnik, qui a réalisé certains des épisodes les plus mémorables de Thrones, servira de co-showrunner aux côtés de Condal. Le projet est une refonte du concept de retombées rejetées de l’écrivain de Game of Thrones Bryan Cogman, sur lequel HBO a officiellement adopté.

Blood & Fire, un livre compagnon écrit par Martin pour accompagner ses romans A Song of Ice and Fire, fournira un modèle pour la nouvelle série. L’émission devrait être diffusée en première sur le réseau câblé premium en 2022.

Considine a joué Claude, un videur avec une chance vraiment terrible, dans l’adaptation de HBO de The Outsider de Stephen King. Ses autres travaux télévisés incluent Peaky Blinders, The Third Day, The Informer de la BBC et les films The Suspicions of Mr. Whicher d’ITV.

