HBO a révélé les trois acteurs principaux de sa nouvelle série préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon. Vendredi, la chaîne câblée a annoncé qu’Olivia Cooke, Emma D’Arcy et Matt Smith joueraient dans la nouvelle série, qui se déroulerait environ 180 ans avant que Jon Snow ne prenne The Black. Les trois seront au centre d’une guerre de succession qui déchirera pratiquement la maison Targaryen.

Olivia Cooke jouera Alicent Hightower dans House of the Dragon, tandis qu’Emma D’Arcy jouera sa rivale politique, la princesse Rhaenyra Targaryen. Matt Smith jouera Prince Daemon Targaryen, l’un des personnages préférés des fans dans cette nouvelle série épique. House of the Dragon est basé sur les événements décrits dans les nouvelles de George RR Martin, et récemment développé dans son livre d’histoire Westerosi Fire & Blood.

Cooke, D’Arcy et Smith rejoignent l’acteur Paddy Considine, qui avait déjà été choisi comme le roi Viserys Targaryen. Dans les livres, Rhaenyra est le seul enfant de Viserys, donc il la nomme officiellement son héritière, mais ensuite il se remarie avec Alicent Hightower et a des fils. Après la mort de Viserys, Alicent tente d’installer ses fils sur le trône tandis que Rhaenyra s’attend à le prendre pour elle-même, menant à une guerre civile pour la succession connue dans le monde sous le nom de «La danse des dragons».

Cette histoire est parfaite pour une autre adaptation de HBO du travail de Martin, car elle présente la partie préférée de tout le monde de la série originale: les dragons. Ici, dans le passé de Westeros, il y a des dizaines de dragons et des dizaines de cavaliers-dragons dans la maison Targaryen, et beaucoup d’entre eux se battent de part et d’autre de la guerre. Cela signifie beaucoup de scènes de vol, de batailles en vol et beaucoup de feu et de sang.

Cooke, 27 ans, est surtout connu des fans pour des rôles comme Art3mis dans Ready Player One, Emma Decody dans Bates Motel et Lain Morris dans Ouija. D’Arcy, 28 ans, est surtout connu pour avoir joué Astrid dans Truth Seekers, Sonia Richter dans Hanna et Hazel in Misbehavior. Smith, 38 ans, est surtout connu pour avoir joué dans Doctor Who au cours de la dernière décennie et pour avoir joué le prince Philip sur The Crown.

HBO a également annoncé les réalisateurs de la saison 1, notamment Clare Kilner d’EastEnders, Geeta Patel de The Witcher et Greg Yaitanes de House. Ils rejoignent Miguel Sapochnick, le direct de longue date de Game of Thrones, connu pour ses épisodes pleins d’action comme “La bataille des bâtards”.

Sapochnick dirigera l’épisode pilote de House of the Dragon et sera un showrunner de la série avec l’écrivain Ryan Condel. La première saison comprendra dix épisodes, tout comme les premières saisons de la série originale.

House of the Dragon entre en production en Angleterre en 2021 et devrait sortir en 2022 sur HBO.